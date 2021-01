Estos son los horarios del toque de queda hasta el lunes en Cali

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, anunció una flexibilización en las medidas y se evaluarán los resultados para comprometer a la ciudadanía y a los encargados de los negocios de servicios y entretenimiento con la salud de todos..



Se mantiene la vigencia del toque de queda, pero no irá de largo como en los últimos tres fines de semana.

De acuerdo con los análisis de las autoridades, las medidas extremas de toques de queda continuos permitieron reducir el ritmo de contagios y de la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos, que bajó de 97,5 a 92 por ciento.



Ospina dijo que se requiere de disciplina social para no volver a toques de queda extendidos. “No los vamos a tener para también darles un oxígeno a quienes el día sábado y el domingo deben adelantar sus actividades comerciales y de servicio”.



El toque de queda y la ley seca se aplicarán día a día. El viernes se iniciaran a las 8:00 p.m. y hasta las 5:00 de la mañana del sábado.



A las 10:00 de la noche del sábado vuelven el toque de queda y ley seca hasta las 5 a. m. del domingo. A las 10:00 de la noche dominical se aplicarán hasta las 5:00 de la mañana del lunes.



El pico y cédula sigue por pares e impares para diligencias en las entidades financieras y al comercio. El viernes se permitió a quienes tienen cédulas cuyo último dígito es impar (1, 3, 5, 7 y 9), el sábado para pares (2, 4, 6, 8, 0), el domingo vuelven los impares, y así sucesivamente..



El lunes se realizará una valoración para determinar si el comportamiento ciudadano fue favorable. "Podríamos flexibilizar las medidas de forma progresiva, pero si tenemos un asomo de que el brote se enciende, no dudaremos en tomar mayores medidas restrictivas. No pondremos en riesgo más vidas", dijo Ospina.