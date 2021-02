Covid: Ronda el miedo por muerte de tres guardas de Tránsito en Cali

La pandemia ha sido una prueba de alto riesgo para los agentes de Tránsito que deben asumir controles como el pico y placa y otras disposiciones de bioseguridad para frenar el contagio.



Las autoridades buscan determinar el sitio donde se contagiaron y se han adoptado medidas para el cerco epidemiológico. La semana pasada se adelantaron pruebas masivas entre los guardas.



"Siempre en la misión", les repetía el guarda Oswal Fernando Calero a sus amigos. Y escribía en sus redes "Cada día mejorando". Estaba vinculado a la Secretaría Movilidad de Cali, en la que participaba en controles de medidas de la pandemia y en operativos en barrios.



Sus allegados dicen que estaba enamorado de su hogar y también mostraba su preferencia por la buena mesa, con la comida criolla y la de mar. Y por los paseos. como el de mediados de mes cuando había estado en un recorrido con su pareja.

Solidaridad Con la familia de Oswal Calero agente de transito, el covid sigue arrebatando la vida, Tercer fallecido de @MovilidadCali Solidaridad infinita con el equipo de guardas, sabemos de su esfuerzo y trabajo. Pedimos al equipo de Salud mayor protección. pic.twitter.com/qSZTYDJWmu — Carlos Andrés Clavijo (@carlosclavijo01) January 31, 2021

En las últimas semana de enero se sintió con molestias respiratorias y empezó una crisis. El paciente no se pudo recuperar, dicen autoridades de salud.



Su muerte causó dolor y asombro. En redes sociales lo califican como buen amigo.

#Hoy acompañamos a la Secretaría de @MovilidadCali en la entrega de insumos de bioseguridad como tapabocas y caretas 😷 🥽 para los agentes de tránsito👮🏽‍♂️👮🏼.



Nos esforzamos día a día por cuidar a quienes mantienen línea directa con la ciudadanía 🧔🏻👩🏼. #CaliGuardaLaVida 💙❤️💚 pic.twitter.com/5XdOTubKY7 — DADII Cali (@DADIICali) January 29, 2021

A John Jairo Castillo también le tocó el trajín de los controles de comienzos y fines del año. Era uno de los guardas con más tiempo de vinculación en la Secretaría de Movilidad.



El agente sintió los rigores del virus y no pudo resistir hasta que se presentó su fallecimiento.

Sergio Mauricio Aguirre, Oswal Calero y Jhon Jairo Castillo. Foto: Archivo particular

Una historia similar le tocó sufrir a Sergio Mauricio Aguirre, quien intervino en distntas tareas de control en la capital del Valle del Cauca. Lo distinguían con el número 608. Su muerte sobrevino el miércoles 20 de enero.



El pasado 28 de enero se llevó a cabo una jornada preventiva en la Secretaría de

MovilidadCali, con apoyo de la Red de Salud Norte, donde se tomaron más de 200 muestras de covid-19 a los agentes de Tránsito con la intención de mitigar el contagio de agentes y ciudadanos.



“Desde el Concejo de Cali, quiero expresar mi voz de condolencias a las familias de los Agentes de Tránsito Oswal Fernando Calero, Sergio Mauricio Aguirre y John Jairo Castillo, este último uno de los más antiguos de la secretaría de movilidad de Cali, quienes sirviendo a nuestra ciudad se contagiaron con el covid-19 y no lograron superar la enfermedad”, expresó Flower Enrique Rojas Torres, presidente de esa copioración.



Anotó que “es motivo de dolor que personas como ellos, que le sirven con dedicación a la ciudad, se vayan en tan terribles circunstancias y por ello no nos cansamos de instar a la comunidad a que haga buen uso de las medidas de bioseguridad y del autocuidado. Estas 3 vidas que acabamos de perder nos tienen que volver a sensibilizar frente a lo expuestos que seguimos estando no solo los servidores públicos sino todos los ciudadanos”.

Rojas aseguró añadió que siempre desde el Concejo se ha velado por mantener el buen orden y funcionamiento de los 601 agentes que garantizan la movilidad de los caleños y reiteró su compromiso con la ciudad para que la vida le gane la batalla al virus.