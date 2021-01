Crimen de artista y líder juvenil asombra a una ladera en Cali

Las organizaciones de arte urbano elevaron sus voces de rechazo ante el asesinato cometido en la comuna 18, en el sur de la capital del Valle del Cauca.

Muñoz estaba vinculado a la tarea del colectivo musical Prisiones de Esperanza.



""Aprovechen la Juventud hijos, Que la vida se va volando" o "las palabras sin acciones son solo palabras", eran algunas de sus frases. "No vamos a ceder, quiero ver a mi país crecer. Porque yo quiero ver una juventud cambiada", cantaba.



A nombre de la Alcaldía de Cali, el secretario de Seguridad, Carlos Rojas, lamentó el asesinato de un joven que lideraba procesos en la ladera.

De acuerdo con informes oficiales, Julián Sneider Muñoz se encontraba durante la tarde del sábado en la calle 3 Oeste con carrera 68 del barrio Los Chorros. Una versión indica que entró a una barbería y peluquería cerca de su domicilio.



Hasta ese sitio llegaron dos hombres, al parecer, en motocicleta. Luego, sin mediar palabra le dispararon. La víctima sufrió seis heridas, tres de ellas en la cabeza y a corta distancia.

El es Julián Sneider Muñoz, artista urbano, líder juvenil en el sector de Los Chorros en Cali y miembro del Colectivo Social Prisioneros de Esperanza asesinado ayer de 6 tiros al frente de su casa. Otra víctima, otra vida robada, otra esperanza perdida @PoliciaCali @SeguridadCali pic.twitter.com/yyTdvi1tw2 — mapiaguilars (@mapias15) January 24, 2021

Muñoz pertenecía al colectivo musical Prisiones de Esperanza, que al lado de otras organizaciones de música urbana expresaron su dolor y rechazo.



"Rechazamos vehementemente el asesinato de Julián Sneider, artista urbano y referente del liderazgo en nuestro territorio. Instamos a las autoridades competentes a investigar lo ocurrido hasta dar con el paradero de los responsables", apuntaron en redes.

No vamos a ceder quiero ver a mi país crecer. Porque yo quiero ver una juventud cambiada FACEBOOK

Una de sus propuestas era enseñar a los jóvenes, mediante la capacitación, a construir vías legales para la consecución de recursos económicos. Sus canciones mencionan las 'fronteras' en los barrios, el crimen de una madre, los tiros en el aire o las ilusiones por un país mejor.



El artista buscaba rescatar menores y jóvenes para que no siguieran los pasos de pandillas o bandas, pero también era crítico con la desatención gubernamental. "Yo voy por todo, aunque esté en cero. La vida loca la viví primero. Ya no tengo miedo. La calle me enseñó a ser guerrero. Otro formato que no está hecho para hacer dinero pues tu vida de niño rico, mimado, es la que no quiero. Se toparon con el que no se debían topar", cantaba.

Sigo sin creerlo, Grandote, que Dios te tenga en su santa Gloria .. no era tu hora y de eso estoy segura... Dejaste enorme huella para quien tuvimos la gran oportunidad de tenerte en nuestras vidas FACEBOOK

Angie Cardona escribió en redes: Sigo sin creerlo, Grandote, que Dios te tenga en su santa Gloria .. no era tu hora y de eso estoy segura ... Dejaste una enorme huella para quien tuvimos la gran oportunidad de tenerte en nuestras vidas... Gracias por tanto Grandote".



María Victoria Bonilla expresó: "Qué dolor por la pérdida de Julián, no lo puedo creer, tanto para dar aún, lo recuerdo con mucho cariño por su valiosa amistad, Dios de consuelo a su familia, mis sentidas condolencias, paz a su alma".