Capturas por el crimen de universitario en atraco

Cuando regresaba de una rumba, en un carro pedido por plataforma virtual y que se varó, el estudiante murió baleado a manos de asaltantes que lo intimidaron a él y a unos allegados para despojarlos de sus pertenencias.



La Policía Metropolitana hizo un seguimiento hasta identificar y localizar a quienes estarían involucrados en el homicidio. La red tendría nexos con los asesinatos de otras cuatro personas.



En la noche del pasado 7 de marzo, Jeferson Noriega, un estudiante de ingeniería industrial en la universidad del Valle, fue a divertirse con su hermana, su pareja y una allegada. Salieron desde Vallegrande, en el oriente, hasta el sector de entretenimiento nocturno de Menga, norte local, antigua salida a Yumbo.



Pasada la 1:00 de la mañana pidieron, al parecer, por celular, un servicio de transporte de plataforma y abordaron un carro hacia sus residencias.



El carro avanzó desde el norte al oriente, pero en un punto los pasajeros pidieron que se usara una ruta para dejar a una de las viajeras, tía de la pareja de Noriega. El conductor tomó por otra vía porque era "más rápído".



Pero en un sector cercano al centro comercial Río Cauca, el vehículo se apagó, según dijo el conductor. Estaban allí cuando llegaron al menos dos jóvenes que encañonaron a los presentes y les exigieron las pertenencias.

Como no encontraban mucho dinero, uno de los asaltantes golpeó al compañero de Noriega, quien pidió que no lo maltrataran. "Dispara, dispara", gritó uno de los autores del robo al otro que accionó un arma de fuego.



Noriega cayó herido de muerte. Entonces, el carro dio encendido, según los testimonios. El estudiante fue llevado a un centro asistencial, pero no presentaba signos vitales.



El crimen causó conmoción en su barrio, en la universidad y el alcalde Jorge Iván Ospina pidió que ese hecho no quedara impune. Noriega era un esforzado joven de un sector popular e hizo estudios técnicos como auxiliar administrativo y auxiliar contable antes de entrar a Univalle.

Ayer, el comandante de la Policía Metropolitana, general Juan Carlos Rodríguez, dijo que "como respuesta a la ciudadanía ante los hechos que afectan la seguridad y la tranquilidad, la Policía Metropolitana Santiago de Cali en operación coordinada con la Fiscalía General de la Nación, logró en las últimas horas la captura de seis personas señaladas por la comisión del homicidio".



Fueron 18 diligencias de registro y allanamiento en la comuna 21 de esta ciudad. Los detenidos pertenecerían a la estructura 'La 16' y entre ellos están 'Chinga', 'panadero', 'perro triste' y 'nené', un hombre, de 32 años, que sería líder, con antecedentes por homicidio, porte ilegal de armas y fuga de presos.



Algunos de los capturados también han afrontado procesos judiciales por tráfico de estupefacientes, extorsión y hurto calificado. Ahora, ante un Juzgado de Control y Garantías se les relacionaría con los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.



