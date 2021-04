Campeón de natación denuncia amenazas y quiere irse del país

El nadador Agudelo, conocido como Jorge Iván del Valle, se queja de no haber podido elevar su denuncia en forma presencial y considera que está en riesgo.



Es campeón suramericano y abrió su debate cuando en los Juegos Nacionales de 2019 sacó una pancarta a favor de un paro nacional y contra la corrupción de la dirigencia nacional.



( Le puede interesar: Profesor ofrece disculpas por acto íntimo en clase por computador )

Durante el pasado fin de semana el nadador, de 29 años, escribió en redes sociales 'necesito irme de Colombia'.



En otra comunicación afirmó que había sido objeto de ataques físicos y que le amenazaban a él y a su familia.



"Hoy no fue un buen día, hoy me golpearon, me amenazaron de muerte, amenazaron a mi mamá y que sí la veían en la calle 'la levantaban a golpes' Estoy bien, pero la tranquilidad no es la misma. 💔", escribió Jorge Iván del Valle y cita a la Fiscalía para que se active en el caso.

Hoy no fue un buen día, hoy me golpearon, me amenazaron de muerte, amenazaron a mi mamá y que sí la veían en la calle “la levantaban a golpes” Estoy bien, pero la tranquilidad no es la misma. 💔 — Jorge Iván del Valle (@NadadordelValle) April 25, 2021

En los mensajes se revela el nombre de quien sería la persona que lo amenaza y agrede. El deportista se queja porque "en la ciudad de Tuluá no están recibiendo las denuncias presenciales, esto es grave ya que mi vida y la de mi familia corren peligro".



El nadador dijo que ha recibido apoyo del abogado Augusto A. Ocampo y de distintass personas.



Jorger Iván del Valle, diseñador gráfico, ha ganado cuatro medallas de oro en el Suramericanio Máster de Natación y ha competido por Colombia en el Campeonato Panamericano Máster de Natación, en Miami (2018), y en el Fina World Masters Championships, en Corea del Sur (2019).

El nadador colombiano Jorge Iván Agudelo denunció en sus redes sociales que fue sacado del completo acuático de Cartagena durante los Juegos Nacionales debido a que portaba una pancarta en la que respaldaba el paro nacional. ►https://t.co/lu2GUrArgR pic.twitter.com/UZ1aRr1GjS — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) December 2, 2019

Con su abuela Rosita creó la fundación 'El taller de Rosita', que diseña manillas, tapetes y cojines para costear sus actividades deportivas y de la familia.

En la región lo reconocen por su participación en tareas sociales, educativas y ambientales. Apoya a niños deportistas y durante la pandemia ha participado en tareas de ayuda a personas en condición vulnerable en Tuluá.



En noviembre de 2019, en los Juegos Nacionales, sacó una pancarta en la que ofrecía su apoyo al paro nacional y cuestionaba la corrupción. A ello atribuye que le hayan retirado patrocinadores.

Lea más noticias de Colombia

Gremio de construcción en el Valle, en alerta por reforma tributaria

Trágica muerte de bombero de Cali en accidente de tránsito