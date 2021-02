Audios de insultos y amenazas entre dos figuras de la salsa en Cali

Las grabaciones de una acalorada discusión entre Luis Eduardo Hernández y Ricardo Cabezas salieron en las redes sociales con frases en las que se escuchan agravios y amenazas. ​



Desde el domingo comenzó una polémica cuando se conocieron fotografías y videos del lanzamiento de una propuesta cultural en Mulato Cabaret, un escenario creado por el bailarín y coreógrafo Luis Eduardo Hernández, conocido como Mulato.



Las críticas empezaron al ver que en el sitio se reunieron artistas y melómanos, acompañados de funcionarios, entre ellos el gerente de la Corporación de Fiestas y Eventos (Corfecali), Alexander Zuluaga. Las imágenes mostraban a los asistentes sin tapabocas ni distanciamiento social.

El alcalde Jorge Iván Ospina dijo que la indisciplina social y empresarial solo lleva a la muerte. ”Nadie debiese morir cuando estamos a punto de encontrar la respuesta con la vacunación. Los primeros responsables deben ser las mismas personas", escribió.



La Secretaría de Seguridad dispuso que se adoptarán medidas policívas de multa y cierre temporal del establecimiento.



En la tarde empezaron a circular los audios de un enfrentamiento con frases de alto calibre entre Luis Eduardo Hernández y Ricardo Cabezas.

Luis Eduardo Hernández ‘Mulato’, director y coreógrafo de escuela de baile. Foto: Archivo particular

"Este audio es para solicitar una reunión extraordinaria...Los que están con el Negrito del Sabor, los chismosos que le cuentan a Cabezas. Ya se formó la hp...y así lo digo. en otras palabras, porque yo no soy un man de leyes, sino un hombre de la calle. El doble...de Cabezas y el Negrito del Sabor, ya los cite a pelear, ya la guerra se formó".

Ricardo Cabezas, presidente Asonasalsa Foto: Archivo particular

"Anda búscate si yo tengo cinco proyectos ganados en la Secretaría de Cultura. Porque yo no acostumbro a pedir. No ves cómo me asoleo trabajando, pedazo de m...para que vengas a joderme la p... vida. El que está quieto se deja quieto", dice Hernández en otro audio.

"Cuál gallina? Gallina porque estoy aceptando que vos tenés más dinero y vos podés mandar. Hombre enfrentando a otro hombre es no aprovechar que tenés dos pesos. Vos me podés mandar a matar porque vos tenés plata, de todos estos años de la Secretaría de Cultura.. Pero yo pensé que era a puños...Con plata quién no compra sicarios. Por eso me voy a la Fiscalía. Yo con vos no voy a hablar más. Vos ya dijiste que me ibas a dar en la cabeza. Yo voy a pedir protección y voy a mostrar estos audios. Vos me podés mandar a matar a mi y te digo una cosa a los dos ó tres días vos también te morís", apunta Cabezas.

En otro audio se escucha a Hernández decir: Te lo repito: lo que acabas de hacer fue lo peor de tu vida. Un hombre así no se toca...el que está quieto, se deja quieto".



Cabezas dice: Vos a mi no me aguantas un tropel, flacuchento. La única manera es con armas. Ve, mira mi cuerpo, hp. Vos a mi no me aguantas un puño de ráfaga, enano. Y te lo voy a decir; el día que me vea con vos, nos vamos a dar puños"