Alemana que se unió a Primera Linea denuncia atentado

De acuerdo con la denuncia publicada en redes, los hechos ocurrieron en un sitio público y los colectivos sociales lo consideran como un atentado contra la ciudadana alemana que vino de vacaciones y se quedó en la lucha de los jóvenes en Cali.



Hasta ahora no se conoce un pronunciamiento de las autoridades.



En un mensaje público, Rebecca Sprößer denunció que el intento de asesinato se produjo durante la noche del jueves.



Narró que se vio con un amigo "para trabajar en algunos temas del paro. Estábamos sentados afuera en un lugar público y, de pronto y sin hablar, vino un sujeto y nos disparó a corta distancia. No dejó de disparar hasta que su arma se quedó sin tiros".



De acuerdo con su relato, "mi amigo estuvo frente y así me salvó la vida. Él recibió 13 impactos de balas en todo el cuerpo, 3 de ellos en la cabeza y varios en el pecho. Yo solamente recibí raspones de los proyectiles que le salieron de su cuerpo. Además, tuve mi maletín frente de mí y por las dos condiciones me llegaron con mucho menos fuerza e impacto hacia mi brazo y pecho".

Rebecca Linda Marlene Sprößer dice que amigo recibió impactos por salvarla. Ella sufrió una herida en un brazo. Foto: Redes Linda Marlene Sprößer

Rebecca dijo que "mi amigo está entre la vida y la muerte, les pido a todos por favor orar por él...Sin él muy seguramente estaría muerta ahora. No podemos decir quién fue, pero estamos en todo el proceso con los DDHH. Solamente quedó muy claro que esto no fue ningún robo - esto fue un atentado con el objetivo de matar".





El 4 de julio había denunciado un intento de robo. "Me acaban de asaltar por San Antonio (barrio de Cali) 2 sujetos en una moto. Cuando rehusé dar mi maletín y teléfono nos peleamos y me arrastraron con la moto. Por lo menos no alcanzaron de robarme porque no dejé de gritar y agarrarlo fuerte. Cuando los vecinos oyeron mis gritos vinieron para ayudar, así que tuvieron que huir A pesar de algunas heridas e hinchazones estoy bien", escribió en redes