La alcaldesa de Bogotá habla de forma odiosa: Jorge Iván Ospina

No es la primera controversia entre los dos mandatarios, procedentes de Alianza Verde, por frases o criterios encontrados.



La alcaldesa bogotana, Claudia López, dijo que la inseguridad ha aumentado la inseguridad, pero no se ha disparado, como en Cali que "tiene tres veces la tasa de homicidio de Bogotá".



López mostró unas estadísticas con las tasas de varios delitos en otras ciudades del país, más altas que las de la capital colombiana.

"Yo escucho que muchos de ustedes dicen: ‘disparada la inseguridad en Bogotá‘. Se ha incrementado, no lo negamos. Se ha incrementado el homicidio, se ha incrementado el hurto. ¿Pero disparada? Disparada en Cali, que tiene tres veces la tasa de homicidio de Bogotá“, expresó la Alcaldesa.



"No es comparable la circunstancia violenta y de inseguridad de Cali con ninguna otra parte del país. Tenemos condicionantes, demografías, problemáticas en vecindarios completamente distintas. Y en ese sentido tenemos que aprender a resolver nuestros problemas desde nuestras propias condiciones y situaciones socioeconómicas que deben ser intervenidas", respondió el alcalde de Cali, Jorge Ospina.



Aseguró que en la situación de Cali inciden los problemas de inequidad, pobreza, desescolarización, adicción a las drogas, narcotráfico, oficinas de cobro y la pandemia del coronavirus.

El gobernante local dijo que está "comenzando a entender que a la señora Alcaldesa le gusta hablar de forma odiosa. No es bueno que cada que se tiene un problema se traslade a terceros o cuartos, cuando es bueno resolverlo desde las propias dificultades. Si algo le ha hecho daño a este país es que se piense, se tramite y se gestione desde Bogotá. Bogotá tiene que aprender a no creerse el ombligo de Colombia, porque muchos de nuestros problemas nacen en las miradas que tiene el centralismo bogotano frente a la región".



El Alcalde admitió que se han incrementado los índices de violencia e inseguridad en la capital vallecaucana, aunque precisó que no es el mismo cuadro de los años 90 ó en la primera década del 2000. En su opinión, la ciudad venía mejorando sus índices de seguridad, pero llegó el estallido social.



"Durante septiembre y agosto, nuevamente recuperamos la senda de una ciudad que lucha frontalmente contra el homicidio y la delincuencia. Pero no voy a negar que el estallido social incrementó sustancialmente las situaciones de homicidios y hurtos en la ciudad", dijo Ospina.

