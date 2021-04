Aglomeraciones y bañista desaparecido el Viernes Santo en Lago Calima

Con más de una tarea han estado los organismos de seguridad y socorro para controlar el acceso de numerosas personas que quieren compartir durante la Semana Santa.



El drama está en la desaparición de un joven bañista.





Uno de los puntos de mayor concentración de vehículos y personas está en el Lago Calima, en el centro occidente del Valle del Cauca, a unos 90 kilómetros de Cali.



El acceso a las vecindades del Lago, con más de 19 kilómetros cuadrados y con atractivos para deportes acuátricos, ha sido controlado durante la pandemia por las autoridades del municipio de Calima El Darién, en la mira de frenar el contagio por coronavirus.



En esta Semana Santa se permitió el ingreso de personas, bajo las condiciones de la bioseguridad. Desde el Lunes Santo empezó la llegada de carros y motocicletas con grupos familiares y de amigos.



Funcionarios locales asesguran que se ha aplicado un dispositivo con la Policía para que no se presenten fiestas ni desórdenes.

Esta ha sido el panorama del Lago Calima durante estos días festivos, la reacción económica es muy importante para nuestra región, pero es vital mantener el distanciamiento y las medidas de Bioseguridad, el #Covid_19 aun no se ha ido #QuedateEnCasa #YaCelacanto pic.twitter.com/3Esuf36eka — Ya Celacanto (@YaCelacanto) April 3, 2021

En medio de esa situación un grupo de jóvenes decidió tomar un baño en uno de los sitios del lago. Integrantes de la Defensa Civil les indicaron que era un riesgo entrar en esas aguas.



El coordinador de Gestión del Riesgo y Atención de Emergencias, Abelardo Bejarano, dijo que en la tarde edel Viernes Santo recibieron la alerta porque un joven no había salido de Calima. Se adelantó una búsqueda, pero no se logró su localización hasta el anochecer.



Este Sábado Santo se amplió el operativo para continuar la búsqueda del joven que no ha sido identificado. Gómez dijo que se espera la llegada de familiares.

Controles en Colina de San Antonio en Cali. Foto: Alcaldía de Cali

En Cali se presentó el mayor movimiento de personas en los alrededores de la iglesia y el parque de San Antonio, barrio tradicional de la ladera del oceste de la ciudad.



Guille Londoño, subsecretario de la Policía de Seguridad, dijo que se adelantaron inspecciones en ese espacio donde es usual la alta afluencia de personas.

La mayoría de las personas ni siquiera tenían tapabocas y había mucha gente desde las horas de la tarde, aparecieron en la noche como para hacer acto de presencia.. — Gildardo Echeverry (@gildardoechever) April 3, 2021

"En nuestro recorrido de esta noche por Cali visitamos San Antonio (comuna 3), dialogamos con habitantes, artistas y vendedores del sector, promoviendo su participación activa en bioseguridad y buenas prácticas ciudadanas. La seguridad es compromiso de todos", apuntó Londoño en redes.



Integrantes de Cuento Luna acompañaron los controles con mensajes para que se entendiera la necesidad del control del aforo, el distanciamiento y el uso de tapabocas.



En Buga, donde está la Basilica y que reporta el mayor movimiento turístico religioso, se mantienen dispositivos de autoridades y la Iglesia maneja agendas virtuales para el acceso controlado a los espacios religiosos.

