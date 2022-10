El invierno golpea con fuerza al Valle del Cauca y, en general, a todos los departamentos del país. De hecho, la vía Buga - Buenaventura está cerrada desde hace varios días por un gigantesco derrumbe en el kilómetro 41, causado por las fuertes lluvias.

A pesar de esta situación tan calamitosa, según la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, este departamento y los demás del país están desamparados atendiendo la situación porque la Unidad nacional de gestión del riesgo de desastres "nos dejó solos".



"Gestión del riesgo de desastres nos dejó solos a todos los departamentos de Colombia asumiendo la ola invernal, ¡Solos!. A mi ya me da miedo abrir los chats de los alcaldes porque no hay día que un alcalde no me diga que tiene tal vía cerrada, que tiene tal", dijo Roldán, durante una reunión del bloque parlamentario con los gobernadores y alcaldes del Eje Cafetero. La Gobernadora del Valle fue invitada a la reunión por los proyectos que tienen en común las dos regiones.



La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, hace fuerte crítica a la Unidad nacional de gestión del riesgo por su papel en esta temporada invernal. pic.twitter.com/uE6fyy3cGq — El Tiempo Cali (@ElTiempoCali) October 8, 2022

La Gobernadora del Valle del Cauca recalcó que se pueden perder muchas cosechas porque los campesinos no podrán sacar sus productos agrícolas por los daños en las vías. "De verdad, Gestión del riesgo nos debe ayudar en esta situación", subrayó la mandataria.

