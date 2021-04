Nororiente de Cali y zona alta de Yumbo, sin agua durante 18 horas

Las Empresas Municipales de Cali (Emcali) suspenderán el servicio de agua en zonas del nororiente de la ciudad y habrá baja presión en el norte caleño, debido a reparación de dos daños en la red de distribución que, inclusive, afecta hasta el área alta de Yumbo.



El municipio industrial está ubicado al norte de la capital vallecaucana.

Según Lucierne Obonaga, subgerente de Agua Potable de Emcali, la medida obedece a una urgente intervención.



Habrá suspensión de 1:00 p. m. de este lunes 26 de abril a 6:00 a. m. de este martes 27.

Suspensión de agua, de 1:00 p. m. de este lunes 26 de abril a 6:00 a. m. de este martes 27 FACEBOOK

TWITTER



(Lea también: Así será el ‘colador gigante’ que suministrará agua limpia a Cali)



Es una tubería de 44 pulgadas que alcanza, inclusive a afectar la zona alta de Yumbo, municipio ubicado al norte de la capital del Valle del Cauca.



(Lea también: Esta es la rebelión de 'Los platos rotos' en Cali)



La funcionaria mencionó suspensiones en los barrios Villa del Prado, El Guabito, Villa del Sol, Chiminangos I y II; Guayacanes, Metropolitano del Norte, San Luis, Calimío, Jorge Eliécer Gairán, Alfonso López I, paso del Comercio, La Dolores, La Rivera I, Los Guaduales, Quintas de Salomia, Caucaseco y Arroyohondo.

No habrá agua en Villa del Prado, Villa del Sol, Chiminangos, Guayacanes, Metropolitano del Norte, San Luis, Calimío, Jorge Eliécer Gairán, paso del Comercio, La Rivera, Los Guaduales, entre otros FACEBOOK

TWITTER

La subgerente reiteró que en el norte de Cali no habrá suspensión, pero sí, baja presión en el suministro del liquido.



"Vale la pena aclarar no es en toda la ciudad", dijo la funcionaria.



Señaló que si no se hace esta suspensión y la intervención, el daño puede expandirse y agravarse.



"Si no suspendemos, pues no podemos reparar y si no se repara, la pérdida de agua será grande", dijo.



"Esto es cuando hay enfermedades, hay síntomas, que son bajas presiones. Empezamos a detectar baja presión y con rastreo en toda la red. Empezamos a detectar bajas presiones en zona alta de Yumbo y en zonas de Cali", añadió.



La subgerente Obonaga se comprometió a que habrá carrotanques en todos los barrios afectados por la suspensión, tanto en Cali, como en los de Yumbo.



CALI