Video: Las verdades del hincha que recibió brutal golpiza por una camiseta en clásico

Como todo clásico entre América y el Deportivo Cali, la tensión, la expectativa de goles para que sus equipos sumen puntos en la Liga BetPlay y el frenesí se elevan.

Fue antes del inicio del partido que en la tribuna sur del estadio Palmaseca, en la vía de Cali a Palmira, se agitó por un grupo de hinchas del equipo verdiblanco que golpeaban a otro y lo dejaron sin camiseta. El estadio es el del Deportivo Cali.



La tribuna sur del estadio Palmaseca, del Deportivo Cali, se agitó por un grupo de hinchas que golpeaban a otro y lo dejaron sin camiseta FACEBOOK

La golpiza fue tan brutal y así lo refleja un video, y luego el rostro y el cuerpo con severos moretones del hombre a quien no le creyeron que es seguidor del Deportivo Cali y no un infiltrado del equipo contrario, pese a que él rogaba e insistía en su versión. Sin embargo, fue blanco de la agresión.



Muchos se preguntaban qué había sucedido en aquella noche del clásico del pasado 15 de octubre en el estadio de Palmaseca.



El hincha agredido habló y dice que casi de milagro, porque piensa que por poco lo matan. Logró ponerse en pie para contar su historia en Tubarco Noticias.



"Soy Norman Sotelo y soy hincha del Deportivo Cali. Yo estaba en una reunión y salí para el estadio con mi primo. Yo salí para el estadio. No tuvo tiempo de ponerme la camiseta del Deportivo Cali y me fui con una camiseta verde normal", así empieza su relato.

Norman Sotelo fue víctima de agresiones. Foto: De video

Dijo que entró solo e ingresó a la zona sur porque no había boletas para otras tribunas.



"Cuando ya ingreso todo es normal. Estamos ahí. Ya entraron unos hinchas del Cali. Ya me flecharon. Me comenzaron preguntarme cosas y a quitarme la ropa y comenzaron a agredirme. Ellos me preguntaron si yo era hincha del Cali", sigue contando.

El hincha que fue a ver al Deportivo Cali en el clásico en Palmaseca, y casi no sale vivo. Hinchas agresores lo señalaron de "infiltrado".

"Ellos me preguntaron que si yo era hincha del Cali. Les dije que sí, pero no me creyeron", sigue con su historia.



Fue en ese momento que empezó su calvario. Los demás de la barra lo pusieron a prueba y le dijeron que cantara una canción que solo los hinchas del Cali conocían.

Imagen del video y de la turba enfurecida en la tribuna. Foto: De video

Le insistían en que no era un fanático de los azucareros, sino que era un infiltrado del América. Le quitaron la camiseta y buscan algún tatuaje del Deportivo Cali, como una prueba más. También querían corroborar si tenía tatuajes del América.

"Me pusieron a cantar una canción. La canté y todo, pero no me creyeron. Ahí fue cuando me quitaron el celular. Ahí fue cuando me robaron el celular y empezaron a agredirme. Yo empecé a sentir que me dieron puño y pata", avanza con su historia.



Norman Sotelo contó que en ese instante sintió la turba encima y su vida en peligro. Seguían pegándole en el suelo, luego de que alcanzó a correr y bajar por la tribuna, en busca de un refugio o de alguna ayuda para protegerse. Estuvo en riesgo de que lo mataran y eso sintió.



Hubo hinchas que habrían sacado objetos contundentes y hasta cortantes. "Ya no tuve tiempo de nada más. Bajar y tratar de salir lo más rápido posible. Yo después vi en las imágenes que me lanzan puñaladas, pero no lograron impactar ninguna", siguió contando.

El estadio de Palmaseca. Foto: Tomada de Twitter

Expresó un llamado a los hinchas sobre la tolerancia. "Uno no puede ir al estadio como uno quiera. Eso no debería ser así. Uno va a alentar a su equipo. Eso no debería ser así. Uno quiere apoyar al equipo. Si uno no tiene la camiseta no quiere decir que uno no sea hincha del equipo y así sea hincha del América, no debería ser así", fue el mensaje que clama por tolerancia en el fútbol y sin riesgo de muerte por una camiseta.



Norman afirmó que tiene miedo y que los próximos partidos tendrá que verlos desde la casa. Tiene miedo de que si vuelve como un hincha para respaldar al Cali no saldría vivo.

Instantes del partido entre América de Cali y el Deportivo Cali. Foto: @América de Cali

Aseguró que le robaron sus pertenencias, sus documentos, entre ellos, su licencia de conducción. Es por ello que está pidiendo ayuda para encontrarlos.



"Mi nombre es Norman Sotelo. Sí soy hincha del Cali. Me robaron mis documentos. Si alguien lleva a saber sobre mis documentos, me informen. Mi nombre es Norman Sotelo y allí está todo. Por favor pido que me informen", es el clamor de quien no deja de repetir que seguidor del equipo azucarero.



