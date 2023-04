Bajo detonaciones de arma de fuego han pasado los pobladores de algunos sectores de Buenaventura en los últimos días.



Pero los organismos de seguridad están en indagaciones y no confirman que se haya roto la 'tregua' entre las bandas conocidas como 'Shotas' y Espartanos'.



El Alto Comisionado para La Paz, Danilo Rueda, dijo que el proceso de paz urbana queda en riesgo por el asesinato de uno de los líderes.



En el fin de semana se reportaron unos disparos que serían en inmediaciones del barrio Juan XXIII, en la comuna 7 del distrito portuario.



Las detonaciones tambien se escucharon en los barrios Unión de Vivienda, Alfonso López, El Cambio y Jorge Eliécer Gaitán, en la comuna 12.



"Hubo ráfagas por rato. Uno se preocupa porque es peligroso salir a caminary da miedo que vuelvan los enfrentamientos", comentaban en redes. Autoridades dicen que hasta ahora no se han reportado daños ni desgracias personales.



La mayor inquietud es por las bandas 'Shotas' y 'Espartanos', que han entrado a la mesa social de diálogo de la Paz Total propuesto por el Gobierno de Gustavo Petro.

Danilo Rueda, El Alto Comisionado para La Paz.. Foto: JUAN DIEGO CANO/PRESIDENCIA

El Alto Comisionado para La Paz, Danilo Rueda, dijo que hay crisis porque uno de los líderes que estaba contribuyendo en la paz urbana fue asesinado.



"Lo que estamos haciendo con personal en territorio, al lado de la Iglesia Catóica, es tratando de reconstruir los escenarios de confianza con dos expresiones armadas.- Porque hay una banda que se ha valido de esta tregua para intentar penetrar en los barrios y modificar esta relación de tranquilidad", dijo Rueda.



El congresista Duvalier Sánchez dio a conocer un video y se declaró: "Muy preocupado por el recrudecimiento de la violencia en Buenaventura, volvieron las noches de enfrentamientos, el miedo entre los bonaverenses no puede ser un estado de ánimo con el que se acuestan y se levantan".

Muy preocupado por el recrudecimiento de la violencia en Buenaventura, volvieron las noches de enfrentamientos, el miedo entre los bonaverenses no puede ser un estado de ánimo con el que se acuestan y se levantan.



Jaminton Bermúdez Riascos, asesinado en Buenaventura Foto: Archivo particular

En la última semana se reportan dos homicidios a bala, pero no se han establecido autorías ni móviles. Tampoco se puede conectar los casos con las bandas.



La Policía Valle informó que el pasado Miércoles Santo, en la carrera 16 con calle 13 del barrio El Firme, cayó sin vida Jaminton Bermúdez Riascos, de 31 años.



Fue atacado con arma de fuego. El reporte señala que no se han establecido los móviles no procedencia de los agresores.



De la víctima se indicó que conseguía el sustento como motorratón, como se conoce la tarea de prestar servicios de transporte en motocicleta.



Este lunes 10 de abril se presentó otro homicidio en una residencia de la calle 3 con transversal 72 en calle Las Flores del barrio Unión de Vivienda



Allí murió baleado Efraín Angulo, de 35 años, quien recibió impactos en la parte posterior de la cabeza y en el omóplato derecho. No se conoce tampoco la identidad de los agresores.



El obispo de Buenaventura, Rubén Darío Jaramillo, se ha enfocado en los últimos tres años para los acercamientos de las bandas.



El presidente Gustavo Petro ha destacado esos esfuerzos locales. “Es un proceso de pacificación urbano y tiene más que ver con procedimientos de acogimiento a la justicia”, dijo.



Las bandas 'Shotas' y 'Espartanos' surgieron de una división de las antiguas 'La Local' y 'La Empresa', que con apoyo de paramilitares en ese puerto se asumían como seguridad, pero que se fueron apoderando de negocios clandestinos como narcotráfico, minería ilegal y tráfico de armas.



En septiembre del 2022 se emprendió una 'tregua' que llevó a más de 90 días sin homicidios en esta ciudad del Pacífico.



El origen de los disparos desde el domingo no se ha precisado, aunque algunos sectores creen que son fuerzas que quieren volver a generar terror en la ciudad y afectar cualquier intento de paz.



El alcalde encargado de Buenaventura, Arlintong Agudelo Rentería, considera que la Semana Santa fue tranquila y agradeció al turismo.



Anotó que el sábado, hacia la 1:00 de la madrugada, lo notificaron de unos disparos en la zona continental de Buenaventura”.



El mayor de la Policía Jonathan Hernández de la Policía le manifestó al Alcalde que estaban verificando la situación.



No hubo capturas ni decomisos, pero sí se presentaron unos disparos.



Las detonaciones se repitieron en la noche del domingo. Agudelo dijo que no se han recibido reportes de lesionados o daños en bienes.



El obispo Jaramillo dijo que se presentan hurtos, extorsiones y homicidios y hay quienes no quieren la paz en Buenaventura. Pero hay quienes están comprometidos con sacar a la ciudad y la población de los años del miedo.

