En redes circula un video en el que se aprecia a un agente de Tránsito que aparentemente esgrime un arma cuando sostenía una discusión con unas personas en el oeste de Cali.



La Secretaría de Movilidad activó el protocolo para determinar qué procede en esta situación. Mientras que la Personería espera determinar la conducta del funcionario.

En las imágenes, tomadas por una persona que usa celular, aparentemente se observa cuando un guarda saca un arma de fuego en uno de los controles en vecindades del Zoológico de Cali.



"Se recibió una queja de la ciudadanía por el estacionamiento y lavado de vehículos en sector. Una de las personas que estaba lavando empezó a increparme con palabras soeces", dijo el agente de Tránsito Daniel Prado, en un testimonio al Noticiero del canal regional Telepacífico.



De acuerdo con Prado, el hombre intentaba que un perro lo atacara, pero no le hizo caso. "Entonces lo amarró y se fue, Apareció al momento con un machete. Yo vi mi integridad en riesgo y primero prima la vida".



El agente cuenta que se dirigió a la motocicleta, "abrí el cajón y saqué una chapuza que semeja un arma y en la que tengo una linterna. La empuñé y con eso logré disminuir la agresión pero lo alentaban las personas alrededor, como si yo hubiera sacado un arma, pero la persona fue la que me agredió a mí".



Prado señala que es funcionario público y atendía una queja de la comunidad sobre estacionamiento y lavado de vehículos.



"No he logrado salir ileso de lugares, pero esta vez sentí temor de integridad y por mi familia", dijo.



Cada semana se reportan dos ó tres guardas de la Secretaría de Movilidad afectados por ataques en el desempeño de sus funciones.



El secretario de Movilidad de Cali, William Vallejo, dijo que se conoció el caso y que una patrulla de Policía del cuadrante llegó al sector.



Mientras tanto, se inició un protocolo para aclarar la situación y determinar la apertura de un proceso disciplinario.



Indagación de la Personería

Harold Cortés Laverde, Personero . Foto: Archivo

Los guardas no tienen permitido el porte de armas en su oficio en las calles. Hay quienes salen en defensa de los uniformados por las agresiones a que son sometidos, mientras que otros los cuestionan en sus actuaciones.



El personero de Cali, Harold Cortés Laverde, dijo que “ante las denuncias a través de un video donde se observa al guarda presuntamente portando un arma de fuego en medio de una discusión con un grupo de personas, a través de la Dirección Operativa para la Vigilancia de la Conducta Oficial, se inició indagación previa de carácter averiguatorio, con el fin de individualizar e identificar plenamente al posible autor de la conducta".



Anotó que "desde la Personería, como ente de control, adelantaremos todas las acciones pertinentes para determinar lo sucedido y se tomaran las medidas necesarias a las que haya lugar”.

