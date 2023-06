Las frases y contrarrespuestas están corriendo en las campañas a las alcaldías de las principales capitales de Colombia.



Un mensaje en redes de Álvaro Uribe abrió una controversia en redes sociales.



Aunque no lo mencionó, Deninson Mendoza, exgerente de Telemedellín y aspirante a la Alcaldía de Cali, señaló que no hay gobierno tan tocado por detenciones de funcionarios y anotó: "Espero que el expresidente me responda, como siguen esperando las 6.402 familias de los falsos positivos".

En la tarde del viernes 16 de junio, el expresidente Álvaro Uribe publicó una frase en su cuenta de Twitter.



“¿Con dineros de Telemedellín se hace campaña?”, fue el apunte del exsenador y líder del Centro Democrático.



(Le puede interesar: Dejan en libertad al exsecretario del Deporte de Cali, Diego Cardona)

¿Con dineros de Telemedellín se hace campaña? https://t.co/SE9jzBE2Fu — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) June 16, 2023

El mensaje lo acompañó con una publicación del 25 de agosto de 2022 del diario El Colombiano, de Medellín, usando el mismo título del mensaje del político antioqueño.



Ese artículo dice que "la firma de seis polémicos contratos entre Telemedellín y varios influenciadores y medios de comunicación del Valle del Cauca reavivó las suspicacias por el manejo político que la Alcaldía de Medellín le está dando al canal público de la ciudad".



(Puede leer: Atención: horarios de pare y siga por intervenciones entre Buga y Loboguerrero)

Anota el artículo que Deninson Mendoza Ramos, gerente de ese medio desde septiembre de 2021, presuntamente sería el principal beneficiario de un trabajo de relaciones públicas con miras a la batalla por el poder local en Cali.

Espero que el expresidente @AlvaroUribeVel me responda, como siguen esperando las 6.402 familias de los falsos positivos.



Mientras tanto seguiremos en las calles con las y los caleños.https://t.co/GbP8Gs10TG — Deninson Mendoza (@deninsonmendoza) June 17, 2023

En la historia de Colombia no hay gobierno donde posteriormente hayan terminado más funcionarios presos que en el suyo y valga la pena recordarlo usted uno de ellos” FACEBOOK

TWITTER

Aunque no hizo menciones a personas, Mendoza respondió al trino del exmandatario:



“Expresidente Álvaro Uribe Vélez, sin temor puede mencionarme, me llamo Deninson Mendoza y seré el próximo Alcalde de Cali, muy a pesar suyo y de su grupo de extrema derecha".



(Además, puede leer: Hallan más vestigios de la Cali de hace 200 años en las entrañas del Paseo Bolívar)



Aseguró que "en la historia de Colombia no hay gobierno donde posteriormente hayan terminado más funcionarios presos que en el suyo y valga la pena recordarlo usted uno de ellos”.

Mendoza remata: “Soy un libro abierto, no soy ni ladrón, ni corrupto, ni mucho menos paramilitar. Lo que si le digo es que en Cali ni usted, ni la desgracia que ustedes representan, pasarán... Este señor, que usted hoy con cortinas de humo quiere enlodar, lo apoyó como ciudadano, antes de saber la clase de persona que era usted y hoy abiertamente me arrepiento”.

Lea más noticias de Colombia

Candidata dice que asesor de otra campaña se le 'coló' en reunión y la mandó a estudiar