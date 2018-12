‘No somos perfectos y falta muchísimo, pero Cali va avanzando’

Dos de los resultados de la Encuesta de Percepción Ciudadana del programa ‘Cali Cómo Vamos’, que fueron presentados ayer, dejaron muy sorprendido al alcalde Maurice Armitage.

Una de las preguntas de esta encuesta realizada en este punto con base en 1.260 entrevistas, fue: ¿Qué tanto confía en el Alcalde? Un 46 por ciento respondió que confía poco, mientras que el 34 por ciento dijo que le es indiferente y un 20 por ciento dijo que sí confía en el mandatario local.



El alcalde Armitage reiteró lo sorprendido que estaba, en medio del auditorio del Museo del Oro en el Banco de la República, cuando Marvin Mendoza, coordinador de ‘Cali Cómo Vamos’, presentó la encuesta. No obstante, esta percepción negativa mejoró, pues el año pasado un 53 por ciento dijo que confiaba poco en Armitage, es decir, una diferencia de siete puntos porcentuales.



A la pregunta ¿cómo califica la gestión del Alcalde?, Armitage tampoco salió bien librado, pues un 44 por ciento de 1.260 encuestados respondió que regular, pero el mandatario insistió en repetir: “Yo creo que vamos por el camino correcto”. El Alcalde también dijo: “Si fuera en Medellín, la gente hablaría bien de la gestión del Alcalde.



Pero en el Valle del Cauca, la gente es más abierta y crítica. Hay que aceptar las cosas y eso motiva a trabajar. En la medida en que la gente vea que la ciudad está mejor, que está más limpia, más contenta y orgullosa va a estar. Esa autoestima va subiendo”. Citó por ejemplo, el programa de pintar las fachadas en Siloé para cambiar el rostro de la violencia por el del optimismo. “Se mejora la autoestima ver a Cali más bonita”, añadió Armitage.



En la encuesta, un 35 por ciento dijo que la gestión del Alcalde fue mala y un 21 por ciento dijo que buena. El año pasado, el 37 por ciento indicó que su gestión fue regular (o sea que este año se agravó esa percepción en siete puntos porcentuales) y un 45 por ciento, en ese entonces afirmó que fue mala. De esta manera, la percepción de quienes manifestaron que lo que el Alcalde lideró hasta ese 2017 era malo mejoró en 10 puntos porcentuales.



“Yo tengo una cosa clara. El tiempo y el trabajo a la larga terminan por demostrar que la ciudad va mejorando”, sostuvo Armitage.



Con respecto a los delitos por los cuales, 260 encuestados manifestaron haber sido víctimas, el 84 por ciento respondió que fue blanco de los atracos, los raponazos y los robos frente al 85 por ciento que contestó esta misma pregunta el año pasado.



En cuanto al atraco y robo de residencias, el porcentaje este año y en el 2017 fue mucho menor. El 4 por ciento de los encuestados dijo que lo robaron en la casa en este 2018. Un 2 por ciento respondió, además, que fue víctima de lesiones personales, frente a un 1 por ciento del 2017.



En cuanto a estafa, este año, el 3 por ciento de los encuestados dijo haber sido víctima de este delito. El año pasado respondió solo el uno por ciento.



Sobre la percepción de seguridad en estratos socioeconómicos, el 28 por ciento que dijo que ha sido víctima de algún delito vive en estratos 5 y 6. Esa percepción es mayor frente al estrato 3 que arrojó un 18 por ciento. Pero, el 21 por ciento en estratos 1 y 2 se sumó a esta percepción.



“En seguridad no somos perfectos y nos falta muchísimo, pero vamos avanzando. El esfuerzo y el trabajo a la larga terminan por imponerse”, afirmó el Alcalde.



El secretario de Seguridad de Cali, Andrés Villamizar, coincidió con Armitage y recordó que en los últimos cinco años consecutivos, los homicidios han ido bajando en la ciudad por una política de seguridad, y por un trabajo con la Policía y la Fiscalía.



Dijo que la tasa de homicidios está mejorando. El año pasado fue de 51 por cada 100.000 personas y este año se cerraría con 47 por cada 100.000 habitantes, aproximadamente.



El secretario de Seguridad señaló que Cali sigue siendo una de las ciudades con una de las tasas más bajas de policías por cada 100.000 habitantes.



Desde noviembre hay 290 auxiliadores y 270 soldados de la Policía Militar y para diciembre anunciaron 170 hombres más de la Policía.



No obstante, espera que la promesa hecha este año por el Gobierno Nacional de contar con 1.000 policías se cumpla. Con los 290 uniformados adicionales y los 170 de este mes, la cifra va por 460, por lo que quedarían faltando 540.



Villamizar expresó que uno de los propósitos de 2019 es completar toda la cifra.



Anotó que aunque el 43 por ciento de personas en el sur tienen percepción de inseguridad frente al 35 por ciento, en Aguablanca, y el 33 por ciento en todo el oriente, el sur es una de las zonas más seguras. “La percepción y la realidad son diferentes, pero trabajamos en ambos frentes”, aseguró.



El programa ‘Cali Cómo Vamos’ es una apuesta que tiene de aliados a las cámaras de Comercio de Cali y Bogotá; las fundaciones Corona y Alvaralice; Propacífico; las universidades del Valle, Autónoma de Occidente, Libre, de San Buenaventura de Cali y Javeriana, además del diario El País y EL TIEMPO Casa Editorial.



