No permitiremos ningún barrio en las riberas del río Pance: Ospina

"No podemos permitir una ocupación de las riberas del río Pance". Así lo afirmó el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, al referirse a que un grupo de indígenas habría llegado al predio La Viga, en inmediaciones del cauce y que el mismo por el cual se desarrolló un operativo de desalojo, en junio pasado, en el que el patrullero de la Policía Ángel Zúñiga se volvió viral en redes sociales, porque rechazó estas acciones y se negó a cumplir la orden para el retiro de familias.

""No existe cabildo ni resguardo indígena en el corregimiento de Pance", sostuvo el mandatario de los caleños "No existe un antecedente histórico, no existe un arraigo ni memoria de una comunidad indígena en La Viga", reiteró.

Ospina anotó que hay unos 30 indígenas que se encuentran en estos terrenos, en el sur de Cali y por el cual, el Juzgado 12 Administrativo de la ciudad ordenó una caracterización social de las familias que en junio fueron desalojadas, mediante el uso de maquinaria pesada para levantar cambuches allí instalados.



"No vamos a permitir allí ningún barrio, porque además están en zonas de alto riesgo: el río se los puede llevar; porque, además, están en un espacio público, en un espacio de biodiversidad que no puede ser invadido", dijo el alcalde Ospina.

La Secretaría de Seguridad de la capital del Valle del Cauca informó que el municipio ha brindado los espacios para escuchar a estar comunidad que en el pasado instauró procesos judiciales como tutelas. Sin embargo, en la dependencia señalaron que tras los debidos procesos, se aclaró que el predio es público y que no debe ser ocupado por asentamientos.



Por su parte, la Secretaría de Vivienda de Cali informó que se identificaron las condiciones sociales de los hogares desalojados en junio, con el fin de conocer si eran población desplazada o vulnerable y establecer sus necesidades.



Sin embargo, voceros de los indígenas indicaron que ni el predio es público, como lo manifestaron durante el mes pasado y que ellos sí podrían permanecer en el terreno.



Con respecto a la investigación en contra del patrullero Zúñiga, allegados dijeron que el proceso disciplinario abierto en la Policía sigue su curso. La Fuerza Pública indicó que se le están brindando garantías por un debido proceso y que un juez determinará las decisiones a tomar frente al caso de Zúñiga, tras haberse negado a cumplir con la acción de retiro de familias en junio pasado.



