Piden no permitir entrada de 10 hinchas del América al estadio en Cali

El Comité de Fútbol de Cali, que reúne autoridades de esta ciudad, revisó los incidentes durante el partido de Liga de Fútbol Profesional, el pasado miércoles en la tribuna Su del estadio Pascual Guerrero.

A través de videos se aprecia cómo un grupo de hinchas se enfrentan en la tribunal Sur, donde tradicionalmente se ha instalado la barra de Barón Rojo.



De repente, un joven aparece con un cuchillo en su mano derecha y eso provoca carrerones en todos sentidos en el graderío. Luego sale de escena al dar un círculo, en saltos por las gradas.



La Policía aparece para frenar los enfrentamientos que provocaron un suspensión momentánea del partido en el que América luchaba por empatar con el Huila, ganador por 0-1 al final del juego.



El Comité Local de Fútbol no llegó a sancionar la plaza porque la mayoría de hinchas se fue retirando del sitio.



Pero esa instancia le solicitó al América, como dueño del espectáculo, que ejerza el derecho de admisión e impida que 10 hinchas no ingresen al Estadio.



Pablo Uribe, subsecretario de Seguridad de Cali, dijo que la solicitud al esquipo es que la restricción al ingreso de estas personas sea durante un año.



Uribe precisó que "las 10 personas fueron identificadas gracias a una investigación de la Policía. Mediante un reporte que la institución enviará al América de Cali va a referenciar cómo estuvieron involucradas en los desmanes”.



El hincha que portaba el cuchillo en la tribuna quedó libre porque no hubo denuncia.