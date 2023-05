En la marcha del Día del Trabajo, en el parque Obrero de Cali, la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, hizo la defensa de quienes participaron en el Paro 2021 y expresó: "No me da miedo decir aquí: Viva la primera línea".



La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, salió al debate y escribió: "¿Viva la primera línea? ¿Viva la primera línea que incendió el Palacio de Justicia de Tuluá? (...). Usted no se imagina lo que vivimos en Cali y el Valle. Yo misma rechacé la brutalidad policial y muchos de ellos están judicializados. Lideramos los diálogos con los jóvenes protestantes y siempre apoyé la protesta pacífica".



La controversia de políticos se avivó y también hubo críticas a la Gobernadora por sus posiciones frente a lo que ocurrió en el paro.

La Vicepresidenta, en su intervención en Cali, defendió a "esos jóvenes que les dieron bala hace dos años, los que nos decían estamos dejando el pueblo en las calles y que vilmente a muchos los asesinaron, a otros les sacaron los ojos y a otros los han encarcelado. Aquí les decimos que estamos con ustedes y no nos olvidamos de ustedes".



La Gobernadora, por twitter, le pidió a Márquez: "Asuma su rol de vicepresidenta, reconcilie al país, busque el diálogo social, no haga apología de la violencia, no radicalice al país, ni instigue odios".



Concejala Ana Erazo Ruiz

La concejal del Polo Democrático, Ana Erazo, expresó: "@ClaraLuzRoldan sale a decir en medios que hubo diálogos ¡Mentirosa!. Usted jamás ha estado del lado del pueblo. Le recuerdo que 3 días antes del paro ordenó enviar más de 350 militares para sacar 30 estudiantes de la Univalle. ¿Quién es la violenta? Usted ordenó militarizar a Cali y el Valle"..



Anotó que "ahora escuda su mal ejercicio en el Valle por el estallido cuando llevan años dándole la espalda al pueblo. Llegaron de paracaidistas a la coalición de gobierno y como no pudieron seguir extorsionando, critican".



Erazo señaló que "nos responsabilizan de “la violencia” cuando han sido ellas las que han dejado al niño, al joven, a las mujeres sin pan. Dilian y su gente jamás comprendieron lo que ocurrió en el estallido social y que también son responsables de la pobreza en el Valle. Eso si es violento".



Señaló que "ahora se llenan la boca hablando de paz y reconciliación cuando se han lucrado de ese discurso. Condecoran al Esmad en impunidad y se jactan de estar de lado del pueblo...¿Hasta cuándo les vamos a dar el poder para seguir cometiendo actos de corrupción?".

En el Concejo de Cali

Las diferencias surgieron desde el Concejo ante la condecoración liderada por el concejal de la U, Carlos Andrés Arias, al antiguo Esmad.



Eso fue rechazado por sus colegas del Polo, Ana Erazo; del Partido Verde, María Isabel Moreno, y del movimiento animalista Terry Hurtado.



La condecoración fue en el mes del paro 2021 (29 de abril), con rechazo de dolientes de muertes atribuidas al Esmad.



Roberto Rodríguez, concejal del Centro Democrático, plantea declarar que la Vicepresidenta sea declarada non grata por defender primera línea que supuestamente se asoció con Eln.



Ana Erazo respondió: "Persona no grata es la clase política que durante los últimos 8 años les dio la espalda a los Vallecaucanos. No gratos son quienes alientan que a las y los jóvenes les saquen los ojos".

