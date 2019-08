Conozca las cinco noticias de la región Pacífico: No más menores de edad en conciertos en Cali: Alcaldía; En Popayán las viviendas en el sector rural serán incluidas en el POT; ExxonMobil, ahora es Primax y continúa en el Valle del Cauca; presos en investigación por asesinatos de dos hinchas de fútbol y semana de lactancia, en el hospital Divino Niño de Buga.

No más menores de edad en conciertos en Cali: Alcaldía

Luigi 21 cantante puertorriqueño. Foto: @luigi21plus

Andrés Villamizar, secretario de Seguridad y Justicia de Cali anunció en las últimas horas que menores de edad ya no podrán ingresar a conciertos realizados en la ciudad. Esta medida la toma después de diversas voces de protesta e indignación por el comportamiento del reguetenore Luigi 21, “exigiremos controles más estrictos para evitar el ingreso de menores con contraseñas falsas, práctica recurrente en estos eventos”, dijo Villamizar y añadió que no tolerará este tipo de comportamientos en la ciudad. Por otro lado, los organizadores del concierto dijeron que no pueden hacer nada frente a la situación presentada en el evento por el artista que se hace reconocer como el 'boki sucio'.

1. A partir de ahora no se autorizará la presencia de menores de edad en conciertos a menos de que promotores y organizadores se comprometan por escrito a garantizar contenidos apropiados so pena de sanciones y multas. — Andrés Villamizar (@villamizar) July 30, 2019

En Popayán las viviendas en el sector

rural serán incluidas en el POT

Popayán, Cauca. Foto: Archivo Particular

Ante el Concejo de Popayán y en mediod e protestas se cumplió la incorporación de prefios rurales en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para viviendas en la capital del Cauca. La administración advirtió que aunque, muchos predios fueron destinados a la construcción de viviendas sin cumplir con los requisitos, podrían quedar legalizados en el POT, es aspiq ue algunos representantes de asociaciones de estas viviendas intentaron que el cabildo se cancelara, justificando que el salón de sesiones del Concejo no era el apropiado.

ExxonMobil, ahora es Primax y continúa en el Valle del Cauca

La Corporación Primax de Perú adquirió, por 752.000 millones de pesos, la Distribuidora Andina de Combustibles, firma propietaria de las estaciones de servicio Esso y Mobil. Foto: Archivo/EL TIEMPO

Primax Colombia S.A, antes ExxonMobil de Colombia, atravesó por un proceso de venta accionaria durante el año 2018. Las terminales conjuntas operadas por Primax Colombia S.A. en Yumbo y Buenaventura son transferidas desde hoy por Chevron "para la Compañía es gratificante anunciar a la opinión pública que seguiremos atendiendo a todos nuestros clientes en la región, normalmente, a través de un nuevo modelo de abastecimiento", expresaron por parte Primax siendo el segundo mayorista más importante del mercado colombiano con más de 750 estaciones de servicio bajo las marcas Primax, Esso y Mobil en Colombia.

Presos en investigación por asesinatos

de dos hinchas de fútbol

Se espera que en Medicina Legal se precise la causa. Foto: Archivo EL TIEMPO

El Juzgado 28 de control de garantías impuso medida de aseguramiento intramuros en contra de hombres que están siendo investigados por el presunto homicidio de dos integrantes de una barra de fútbol en Cali, el 3 de marzo de este año. Según la Fiscalía, las víctimas fueron asesinadas en la autopista Simón Bolívar, en el sector de la carrera 79 con calle 26, de la capital vallecaucana. Fueron identificadas como Wilson Díaz Oviedo y Johan Olmedo Durán Paz. La Fiscalía anotó que los supuestos agresores también tenían vínculos con una barra de fútbol. Fueron imputados por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego. No aceptaron cargos.

Semana de lactancia, en el hospital Divino Niño de Buga

Hospital Divino Niño de Buga, Foto: Archivo particular

La Secretaría de Salud de Buga y el hospital Divino Niño de esta localidad del centro del Valle del Cauca conmemorarán la Semana Mundial de Lactancia Materna, del primero al 7 de agosto. Este primero de agosto, a las 2 de la tarde, habrá conferencias como lactancia en casos de enfermedades de transmisión sexual, VIH y sífilis. Esta charla será para personal de salud, entre médicos, enfermeras jefes, auxiliares de enfermería y personal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Mañan la pediatra Martha Isabel Barbosa dictará una charla dirigida, especialmente, a gestantes y a lactantes. Ambas conferencias se realizarán en el auditorio Luis Eduardo Domínguez del hospital Divino.

