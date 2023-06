El yaguarandí es una especie sigilosa y posee un repertorio vocal amplio y variado, que incluye hasta 13 tipos de sonidos o diferentes llamados. Puede comunicarse de forma química, empleando la orina y otras marcas de olor.



En una unidad residencial, a través de cámaras de seguridad, se aprecia al que sería uno de esos felinos, informó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC).



Es conocido como el gato misterioso, gato moro o leoncillo, la segunda especie más grande entre los pequeños felinos de Colombia.

El llamado de búsqueda y protección por el yaguarandí empezó por las imágenes que muestran lo que parece ser uno de esos felinos merodeando por las calles de un barrio del sur del municipio de Guadalajara de Buga.



"Esto alertó a las autoridades y a la comunidad, pues es muy extraño que esta especie, que puede confundirse con un gato doméstico, sea vista en una zona residencial", dice un reporte.



Según profesionales de la CVC, el desplazamiento de felinos se produce generalmente por la ampliación de las fronteras agrícolas, fragmentación y pérdida de los hábitats, la cacería de especies que son su presa natural, y las quemas y talas que alteran los corredores biológicos.



Maricel Peña, del grupo de Biodiversidad de la CVC, señaló que "en casos como estos, el apoyo de la comunidad es primordial para que la Corporación pueda actuar oportunamente, en tanto que son cada vez más frecuentes los llamados o reportes de avistamientos de especies de fauna silvestre fuera de sus ecosistemas".



Imágenes del que sería un felino yagurandí captadas en cámara de unidad residencial. Foto: Toma de video

Estos felinos no solo están asociados con los cañaduzales, sino con áreas naturales como El Parque Natural Regional el Vínculo, la más grande reserva de bosque seco tropical del departamento y que es refugio de flora y diferentes especies de fauna silvestre.



También en otras zonas boscosas que, en este caso, colindan con el casco urbano de Buga, especialmente al sur. De esta forma, se explica la presencia de animales silvestres en estos perímetros residenciales.



La CVC presentó recomendaciones a las comunidades de la zona rural y urbana como no atentar contra ellos, evitar posibles agresiones y en caso de tener contacto con él, no corra, no les dé la espalda y si es una hembra con crías, no acercarse y retirarse tan pronto como sea posible.



También se puede dar aviso inmediato a la CVC, marcando a la línea de atención #550 ó al enlace https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/.

Así mismo, se puede descargar la app CVC más cerca o comunicarse con la línea 123 de la Policía Nacional, para tomar las medidas necesarias y todas las estrategias de conservación dirigidas a evitar que la población atente contra estas especies.



La CVC y la Fundación Panthera adelantaron un trabajo sobre la percepción positiva de los felinos; es una estrategia educativa para el manejo del conflicto humano-fauna silvestre y promover la convivencia de las comunidades locales con la fauna, en especial, con el yaguarundí.



La práctica se llevó a cabo en el Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) laguna de Sonso y en la zona de influencia del sitio Ramsar del Complejo de Humedales del Alto río Cauca, asociados a la laguna de Sonso, debido a la importancia de recuperar en ese hábitat las poblaciones de este felino silvestre.



De las 36 especies de felinos que hay en el mundo, seis habitan en nuestro país: jaguar, puma, ocelote, margay, oncilla y yaguarundí. Este último, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, está catalogado como una especie de preocupación menor, aunque se ha visto amenazada por la pérdida del bosque y la caza local.

Sus platos preferidos son algunos mamíferos pequeños, ratones, pájaros, insectos y se beneficia de los peces que quedan atrapados en las orillas de los ríos y lagos. Son solitarios y de hábitos terrestres. A diferencia de los demás, tiene una actividad mayoritariamente diurna y no persigue ni ataca humanos, por el contrario, trata de evitarlos.

