José Luis Sánchez Bernal, actual director de la unidad de negocios de nutrición y salud de DuPont para la Región Andina, estuvo en Cali, donde compartió algunas de las apreciaciones que tiene la organización para ser una de las más fuertes e innovadoras del mundo.

De producir pólvora negra en sus inicios, DuPont se mueve hoy en áreas como agricultura y nutrición, materiales de avanzada y bio-ciencias industriales.



“El motivante o lo que dispara cambios en DuPont es la necesidad de mantenerse en el tiempo, es el compromiso con el mercado y con los empleados”, dice Sánchez Bernal.

Si nosotros no tuviéramos un equipo de personas a nivel global comprometidos con el cambio, con el desarrollo, no lo lograríamos FACEBOOK

TWITTER



“Hay una fuerza de gente que está siendo entrenada, motivada para que presente ideas no sólo de nuevos productos, también administrativas, de cómo hacer un proceso más rápido; de cómo entablar un diálogo con el Gobierno en temas regulatorios; son diferentes temas los que van sacando la compañía adelante en un proceso dinámico de innovación y de reinvención frente al mercado”, dice Para Sánchez Bernal.



Considera que Colombia hace la tarea en materia de innovación y emprendimientos y pone de ejemplo que Cali haya sido escogida para el pasado Héroes Fest.



“Es algo que no se veía hace mucho tiempo, ver cómo se convoca a la gente para que desarrolle proyectos, sea innovadores y no tengan miedo, es algo maravilloso”, dijo.



Es un convencido de que los emprendedores de hoy tienen que ser arriesgados. 'Tener hambre de emprender, desarrollar, conocer', como un motivante para presentar nuevas propuestas.



“En el tema del emprendimiento lo que más temor genera es el fracaso. En DuPont hemos aprendido que no hay que tenerle miedo al error y al fracaso, porque si no se intenta no se aprende. Esa es una forma de trabajar, sabemos que podemos aprender del error”, señaló Sánchez Bernal.



“Estamos muy vinculados en diferentes industrias, en la confitería con empresas como Colombina y Aldor; con los ingenios en la parte del agro hay una vinculación grande y de vieja data; lo mismo sucede con industrias que están en el sur, en la Ley Paez”.