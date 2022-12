Las diferencias entre los dos mandatarios trascendieron, en especial, desde el paro del 29 de abril de 2021 cuando vivieron distintas experiencias y no aparecieron en los mismos espacios ante la crisis por los bloqueos durante más de mes y medio.



La Gobernadora sostiene que no tiene peleas con Ospina, "pero no coincidimos en proyectos, ni en la forma de enfrentar temas de la ciudad, de gobernanza y seguridad".

En una reunión con representantes de medios de comunicación, ante una pregunta, la gobernadora Clara Luz Roldán respondió que no tiene cercanía con el alcalde Jorge Iván Ospina.



La gobernante admitió que se dio una diferencia cuando planteó cerrar el ingreso a Cali, como en otros municipios, cuando se anunciaba la llegada de manifestantes, como los indígenas.



Previamente, circuló un audio en el que la Gobernadora habla con una persona y le dice: "Jefe, acuérdese que no puedo cerrar a Cali porque Jorge Iván no me deja".



Entonces, Ospina respondió: "Hay que estar tranquilos. Hay mucho miedo, mucha angustia...pero la Gobernadora sabe que llevamos 25 días sin hablar, y bien no me podría oponer a algo que ni siquiera me ha consultado....no creo que tengamos que tomar medidas inconstitucionales o que restrinjan la libre circulación de todos y de todas, porque pueden ser xenofóbicas, racistas, y lejos de ayudar a resolver el problema pueden agudizarlo".

Roldán, en reunión con jefes y columnistas de medios, dijo que en el comienzo de mandatos se hizo un diálogo sobre infraestructura, porque los trancones son un problema de Cali. La Alcaldía planteaba dos puentes en el sur, uno a la altura de Jardín Plaza y otro saliendo del club Campestre.



Luego ella le propuso al Alcalde un parque de los cholados y Ospina le respondió que su gobierno lo haría.



La Gobernadora hizo referencia al programa Valle INN, que consiste en que la Gobernación aporta el doble de lo que ponen los municipios para reactivar emprendimientos. "Lo estoy haciendo sola. Si nosotros queremos sacar adelante la ciudad necesitamos unirnos".



También, dijo la Gobernadora, que le planteó a Ospina emprender una campaña de cultura ciudadana cuando salió un video de acumulación de basuras en Cali.



"Le planteé concentrarse en unos espacios como el hotelero, la avenida Roosevelt ó la Quinta. No me contestó, aunque hay una acercamiento con Nhora (Mondragón, secretaria de Gobierno)", dijo Roldán.

La propuesta del Gobierno nacional para dejar en lidertad a personas que participaron en el paro dio su controversia.



"No estoy nunca en contra de la protesta social mientras que sea con respeto y sea pacífica, si no cometió delito y solo gritaba...Pero no podemos pensar en que no se penalice lo del Palacio de Justicia de Tuluá, el asesinato y tortura del patrullero Carlos Rincón o lo del hotel La Luna donde muere un funcionario de la Fiscalía".



Anotó que "tampoco voy a decir que la Fuerza Pública no se excedió, que se investigue".



Rincón desapareció el 3 de mayo de 2021 cuando, según la Policía, iría en una moto por la calle 70, cerca de uno de los sitios de conflicto en el Paso del Comercio. Cuatro días después apareció asesinado en el río Cauca. Por ese crimen hay detenidos.

Fredy Bermúdez Ortiz, agente de la Fiscalía Foto: Archivo particular

La Gobernadora hizo mención a Fredy Bermúdez Ortiz, funcionario del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el 18 de mayo de 2021, quien murió linchado cerca de La Luna, donde fue linchado tras dar muerte a dos personas.



La Fiscalía aseguró que él no estaba en misión. Colectivos dicen que estaba infiltrado para causar desórdenes.



El presidente Gustavo Petro, quien hizo la propuesta sobre libertad para participantes del paro e integrantes de Primera Línea y que serán nombres 'voceros de paz', dijo que ni saldrán libres personas condenadas.



"Mi apoyo irrestricto y absoluto a la liberación de jóvenes hoy detenidos por participar de las manifestaciones del año anterior”, escribió Ospina.

Del puente pa'allá

La construcción de un nuevo puente de Juanchito sacó sus chispas en septiembre. Fue un contrapunteo a través de redes.

La obra está a mitad de camino. Foto: Archivo



"Quién es el contratista del Puente de Juanchito, es imperdonable la condición de parálisis en la que tiene a la región. Todos a impedir que vuelva a contratar con el Estado", escribió Ospina, ante uno de los trancones.



La Gobernadora respondió: "A​lcalde Ospina, a Cali y el departamento no le benefician en nada las controversias entre sus mandatarios, pero me permito responderle cordialmente. La vía Cali-Candelaria es un sueño de todos los vallecaucanos desde hace 27 años, que hoy hemos hecho realidad. Yo me acuesto pensando en la obra del Puente a Juanchito y me levanto igual, porque sé lo anhelada que es y el malestar que la obra produce".



Luego apuntó: Entiendo que hay muchas obras que inquietan y molestan a los caleños, como la del contratista encargado de tapar los huecos de toda la ciudad, o el que hoy es noticia nacional: la granja solar de Emcali".

