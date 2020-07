No fue violación, dicen vecinos en caso de 2 niñas indígenas en Nariño

La Tercera División del Ejército anunció la semana pasada el proceso a soldados que estarían implicados en una denuncia por abuso sexual a dos menores indígenas de la comunidad El Sol de los Pastos, en la ruta hacia Tumaco,



Hay división de opiniones entre los pobladores, pero organización indígena sostiene que hay abuso.

El comunicado militar dice que se abrió una investigación disciplinaria contra los uniformados en la vereda Carchi, en el municipio de Carlosama, donde realizaban acciones de contención en la frontera con Ecuador.



La Procuraduría General de la Nación dio el aval en el proceso que llevó a una detención preventiva de los militares.



Autoridades Indígenas de Colombia (Aico) han rechzado lo ocurrido con las menores y aseguran que se han presentado presiones y amenazas para que no denuncien ese caso.



La Alcaldía espera que se adelante el proceso y asegura que contra una de las menores, después del episodio, se habría presentado un caso de maltrato familiar por lo que debió ser trasladada al centro hospitalario local.



En un video se aprecia un plantón en una calle de la zona rural de Carlosama, a unos 96 kilómetros de Pasto, donde inicialmente un ciudadano dice que "todos lo que estamos aquí queremos que el Ejército continue dándonos su apoyo".

Luego una mujer tomó la palabra y dijo: "Señor coronel y grupo Cabal, de Ipiales, en nombre de la vereda y también como indigena del resguardo Carlosama nos lamentamos por tener este problema. Pero le digo, coronel, cuando una mujer sale a tardes horas de la noche, a buscar a un hombre, qué es lo que busca..nos lamentamos que sean menudas y las mamás no se dieran ni cuando llegan y aquí les decimos que estas declaraciones se difundan para que el honor de los soldados salga adelante, porque ellos no fueron causantes no más, sino por las personas que llegaron a buscarlos tarde de la noche".

Anotó que "aquí estamos las personas que las mirábamos que en el día pasaban unas 10 ó 15 veces, y dónde estaban las mamás en horas de la noche? Como madres tenemos cuidado de nuestras hijas y menos en la actualidad que estamos. Entonces, si los han provocado...ellos no más tuvieron la culpa, queremos que el Ejercito siga por la seguridad nuestra, la salud de adultos y niños. Solo decimos que siga este puesto como ha venido controlando. Que el nombre de los soldados sea limpiado porque no son causantes, digamos que...no fue una violación y si entre ellos tenian amoríos, como enamorados, pero no tuvieron la culpa los del Ejercito. Este grupo fue excelente, respetuoso con todo el mundo, no pasaban del saludo buenos días, buenas tardes".