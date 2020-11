Sacerdote apeló condena por abusar a una niña de 12 años en la iglesia

El sacerdote Arcángel Acosta Izquierdo está a la espera de un recurso de apelación que interpuso tras recibir su condena de 16 años en octubre pasado por presuntamente haber abusado sexualmente de una menor de 12 años cuando estaba prestando sus servicios en la iglesia del municipio de Miranda, norte del Cauca,



Sin embargo, el abogado de la familia de la menor de edad, Elmer Montaña, explicó que aunque la defensa apeló, está pendiente la decisión del Tribunal Superior de Popayán y aún no hay fecha para eso.



"Hay casos que se resuelven en 3 ó 4 meses y otros llegan a durar un año o más", señala el abogado.



El 12 de octubre de 2018 fue cuando ocurrieron los hechos que cambiaron la vida de la de la pequeña y su familia. La niña, quien para ese entonces tenía 12 años, participaba junto a sus padres en las actividades realizadas por una parroquia en Miranda.



La menor era monaguilla, participaba de la pastoral juvenil y los padres de la menor apoyaban bazares y demás actividades alrededor de la iglesia.

"Su vida social estaba circunscrita a las actividades de la iglesia, por eso tenían una enorme confianza con el sacerdote", dijo Montaña.



De acuerdo con versiones conseguidas por la Fiscalía, ese día el prelado llamó a la familia para pedir la ayuda de la niña en la actividad de una supuesta preparación para un concurso de infancia misionera que estaban preparando para la mañana siguiente. Les explicó que necesitaba el apoyo de su hija con labores de papelería, como sacar fotocopias.



"Estando en dicho lugar, el sacerdote llevó a la víctima al segundo piso, supuestamente para mostrarle las instalaciones y la ingresó al dormitorio para luego abusar sexualmente de ella, al tiempo que le pidió que hicieran lo mismo en otra ocasión y que no contara nada sobre lo sucedido", expresó el ente acusador.



El abuso habría ocurrido entre las dos y las tres de la tarde.



Luego de lo ocurrido, el sacerdote retornó a sus actividades y la niña a sacar las fotocopias. Sin embargo, con el paso de los días la pequeña se sintió incómoda con lo sucedido y el 22 de octubre de ese año le describió a una compañera del colegio todo el abuso. La compañera le contó a la psicóloga de la institución educativa y esta, por su parte, a la rectora.



La situación fue comunicada a los padres, quienes en medio de la consternación, inmediatamente dejaron de asistir a la iglesia y llevaron a su hija a diferentes exámenes médicos, los cuales demostraron que sí había sido ultrajada.



Flor Liliana Yatacué, madre de la víctima, denunció ante las autoridades lo ocurrido. Y después de recopilar material probatorio suficiente, el religioso fue capturado en Miranda el 27 de marzo de 2019.



Tras presentarse todas las pruebas en el desarrollo de un juicio oral, un juez de conocimiento le impuso la sentencia condenatoria de 16 años de prisión por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado.



El abogado Montaña explicó que en el proceso fueron determinantes los testimonios, tanto de la niña como del padre y la madre -coincidentes entre sí- que no permitían suponer ningún interés ajeno en su denuncia.



Los peritajes psicológicos y las declaraciones de las personas que atendieron a la menor en el colegio también fueron claves.



Durante el proceso, Montaña dijo que encontró otras dos menores que fueron seducidas por el sacerdote Arcangel Acosta, pero como no se consumó ningún acto sexual; las familias decidieron no denunciar y solamente dejaron de ir a la iglesia.



Por su parte, la familia de la menor que sí fue abusada, se siente contenta de que se hizo justicia y esperan salir adelante con su hija que hoy ya tiene 14 años.

MICHEL ROMOLEROUX

Para EL TIEMPO

POPAYÁN