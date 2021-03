'No descartamos pico y cédula en Semana Santa', dice Alcalde de Cali

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, dijo que hay preocupación por los riesgos de lo que sería un tercer pico de la pandemia del coronavirus en la capital del Valle del Cauca.}



"No descartamos que debamos tomar decisiones de pico y cédula, de cierre de establecimientos, lo que no podemos es volver a tener episodios tan difíciles como los de diciembre y enero", dijo.



( Le puede interesar: El funeral de bonaverense que murió en la caída de carro en Medellín )

El médico Ospina detalló que "comenzamos a tener una velocidad mayor de transmisión del contagio de covid-19, un incremento en el número de pacientes contagiados,un incremento leve pero incremento en la ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Comenzamos a ver que muchas personas han flexibilizado las medidas de protección y esto podría dar al traste con la vida y podría provocarnos un tercer pico"

#EnDesarrollo l 📣 Cumbre de salud para evaluar un posible tercer pico de contagios por covid-19 en la ciudad de Cali. 👨🏽‍⚕️👩🏻‍⚕️



En la medida que vacunemos vamos a tener más población protegida, pero no podemos bajar la guardia. 😷#CaliGuardaLaVida 💙❤️💚 pic.twitter.com/LS8ZjH8MR2 — Alcaldía de Cali (@AlcaldiaDeCali) March 23, 2021

En ese sentido, el gobernante advirtió: "Decirle a nuestra comunidad que no nos podemos confiar. Las coberturas en vacunación son insuficientes no solamente en cantidad, sino que tampoco se han entregado las segundas dosis Una apertura desmedida nos podría traer tragedia, dolor y muerte. Por eso, nosotros tenemos que sensibilizar sobre las medidas de aislamiento y autocuidado".



Anotó que "las personas debieran hacer hasta lo imposible por no salir en esta Semana Santa, mantenerse en sus hogares y evitar a otros sitios donde ser contagiados o incluso llevar el contagio.



También anunció que "hay que tener especial atención en las actividades religiosas y. por ello. vamos a tener una mesa de trabajo con las diversas iglesias, de tal manera que las actividades se desarrollen con el autocuidado y aislamiento respectivo".

Lea más noticias de Colombia

Hasta mascotas llegaron a los albergues por miedo a derrumbes en Siloé

Primeras capturas por masacre de cinco jóvenes en finca de Buga