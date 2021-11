'No me creían que el papá podía matar a su propio hijo'

En la noche del lunes, un juzgado con función de Control de Garantías de Cali dictó medida de aseguramiento al hombre que, presumiblemente, es responsable de asesinar a su hijo de 14 meses de nacido.



Fue localizado por la Sijin de la Policía en el corregimiento de Llorente, en Tumaco (Nariño). Durante el interrogatorio, el asegurado relató cómo el pasado 23 de octubre le quitó la vida a su hijo, dice un comunicado.



La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, pidió una condena ejemplar para el homicida y reiteró el llamado a las mujeres para denunciar las violencias de género.



Jackeline García, madre del niño, cuenta que se separó hace un año de quien era padre de su hijo Salvador. Dijo que fue él quien se marchó y decía que el niño no era hijo suyo.



El hombre podía visitar al bebé con tiempo limitado. La mamá asegura que en febrero pasado tuvo que correr a buscar a su hijo porque el padre se lo había llevado y no lo regresaba.



El miércoles 20 de octubre el hombre llegó y se llevó al niño. Ella lo llamó pero no le respondía. Cuando le contestó, el hombre le dijo que si no le enviaba fotos y videos personales no vería más a su hijo.

En el segundo día, la madre acudió a las autoridades, pero le respondieron que no se podía emprender un proceso de búsqueda porque "el niño estaba con el papá".



La alcanzaron a mandar hasta una Comisaría de Familia, donde le indicaron que era un asunto penal y no administrativo.



La Personería le ayudó cuando se conoció el caso a través de medios y redes. Las autoridades se alertaron cuando ella les enseñó las llamadas con amenazas.



“Me decía que no era el hijo de él, que se había dado cuenta y que se iba a vengar de esa traición, que si quería ver al niño le enviara fotos íntimas, videos", dijo la mamá.



Según la Fiscalía, el sábado 23 de octubre conoció la denuncia. "De inmediato, fueron activados los protocolos de búsqueda con la Policía de Infancia y Adolescencia.



La Policía Judicial intentó ubicar al menor en la red de hospitales, albergues de Bienestar Familiar y unidades básicas de Medicina Legal".



El reporte dice que también se realizó la inspección judicial a la residencia del padre, se entrevistaron a personas que tuvieron relación con los hechos; y con videos de cámaras de seguridad se reconstruyó el trayecto del menor desaparecido.



La Fiscalía abrió el proceso de indagación penal por los delitos de violencia intrafamiliar y el ejercicio arbitrario de la custodia del menor.



El sábado 30 de octubre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía encontró en avanzado estado descomposición el cadáver del menor, debajo del puente del sector de El Comercio, en inmediaciones del corregimiento de La Dolores de la vía que de Cali conduce a Palmira.



Medicina Legal se encargó de establecer la identidad y causas de la muerte de la víctima.



Al procesado le fueron imputados los delitos de violencia intrafamiliar, homicidio agravado y desaparición forzada, cargos que fueron aceptados, según la Fiscalía.

