Más proyectos de vivienda buscan no pedir más concepto a Fuerza Aérea

Aunque la Fuerza Aérea Colombiana dio ‘pista libre’ a las construcciones de altura del proyecto de renovación urbana ‘Ciudad Paraíso’, en el centro de Cali, otros proyectos de vivienda dentro de los cuatro kilómetros a la redonda, en cercanía de la Base Aérea Marco Fidel Suárez aún deben someterse a la restricción.

Es la que ratificó el Tribunal Contencioso Administrativo en relación con las medidas cautelares que ordenó el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Cali este año. como la suspensión provisional de las licencias de construcción otorgadas mediante resoluciones del 30 de agosto del 2017 y 9 de mayo del 2018, las cuales, fueron expedidas por la Curaduría Número 2. De acuerdo con el fallo, no se puede construir en un radio de acción de 4.000 metros o cuatro kilómetros a partir de cualquier límite de la pista de la Base Aérea y que no cuenten con el concepto técnico de evaluación de obstáculos” cerca de aeródromos. Alcaldía busca que no pidan más el concepto técnico.

El gerente de la Empresa Municipal de Renovación Urbana (Emru), Nelson Londoño, dijo que el concepto favorable para construir en altura en la zona de ‘Ciudad Paraíso’ está firmado por el comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, general Ramsés Rueda. El concepto oficial fue expedido el pasado 23 de agosto, hecho que reactiva el proceso de demolición, adquisición e inversiones en el sector.“En el caso de ‘Ciudad Paraíso’, el tema queda resuelto, pero la restricción continúa para el resto del municipio”, reiteró Londoño.



Según el gerente de la Emru, esta restricción afecta el 42 por ciento de la ciudad. Con la autorización de la FAC se puede levantar la construcción de edificios en las zonas de San Pascual, Ciudadela de la Justicia y San Nicolás de hasta 65 metros; en Sucre de hasta 45 metros; en El Hoyo, El Piloto y San Vicente de 75 metros; y en la avenida sexta hasta de 109 metros.



Con la restricción la altura no podía superar los 12 pisos, ahora se podrá llegar hasta los 20 niveles.



Para las autoridades civiles del departamento, la Escuela Marco Fidel Suárez no se puede ir de Cali, pero tienen sus reservas frente al Comando Aéreo de Combate No.7 (CACOM-7). Les preocupa que sus operaciones terminen por afectar el desarrollo urbanístico de la ciudad.



Sin embargo, en la base Marco Fidel Suárez, así como lo ratificó en su pasada visita el ministro de Defensa, Guillermo Botero, la Base tiene operaciones desde que entró a funcionar hace 86 años, con ambos propósitos, tanto la formación de pilotos de todo el país, como las mismas operaciones aéreas. En 2013, la FAC separó estas funciones, lo que dio lugar a la creación del CACOM-7.



Según un estudio de Camacol Valle, con una firma experta en aeronáutica, la Base Aérea puede operar en menos espacio porque hacia el occidente de la pista ya existen obstáculos naturales como los Farallones de Cali. Sin embargo, en la Base Aérea indicaron que las operaciones militares no pueden condicionarse a volar hacia determinado rumbo, pues cuando se trata de operaciones militares aéreas está de por medio la defensa de la soberanía y llegar a poblados, casi inaccesibles.



El mes pasado, el presidente Iván Duque le dijo al Alcalde que el desarrollo importa, pero resaltó la importancia de la Base Aérea para que siga funcionando en Cali.

Los veedores Luz Betty de Borrero y Pablo Borrero reiteraron que “el Alcalde y la Gobernadora con la Cámara de Comercio y Camacol, vienen presionando indebida e ilegalmente”.



