No cesa desobediencia en Cali con fiesta y 2 velorios

La desobediencia en Cali no cesa. No solo se trata de fiestas con más de 100 personas o hasta 500 en fines de semana.

Ahora se trata de velaciones en la ciudad, pese al toque de queda, pero sobre todo, pese a las recomendaciones de la Alcaldía de Cali de no propiciar aglomeraciones por los



Un caso se registró en el barrio Laureano Gómez, en el oriente de la capital vallecaucana, con unas 150 personas.

“Se intervinieron dos velorios, cada uno con entre 150 y 200 personas aproximadamente. En el momento en que se dispersaban, lanzaron objetos contundentes contra el dispositivo de seguridad, lo que obligó a la intervención policial”, dijo el comandante de la Policía de Cali, general Manuel Vásquez.



Además, como lo dijo el oficial, en el barrio Manuela Beltrán hubo una fiesta con más de 150 personas.



La Policía indicó que hubo dos personas detenidas por estos hechos.

Entre el 25 de marzo y el pasado sábado, 8 de agosto, la Policía impuso 24.681 comparendos por comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades.

No obstante, en la Secretaría de Seguridad de Cali informaron que las fiestas se han reducido en un 75 por ciento.



El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, reiteró el llamado que ha venido haciendo, no solo desde mucho antes de que en agosto se dispararan los casos de la pandemia en la ciudad. El mandatario indicó que los jóvenes deben poner de su parte para no generar más contagios, ni enfermar a sus familiares, como adultos mayores o a ellos mismos.



Solo en un fin de semana de junio pasado, la Policía detectó 100 fiestas en toda Cali. Es decir, esta cantidad se registró entre viernes y un domingo.



Pero entre expertos surge la pregunta de qué otras medidas debería tomar la Alcaldía, además de la que está vigente como el toque de queda hasta el 31 de agosto, entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana.



Por ahora, las autoridades siguen reuniéndose y analizando estos comportamientos de la población. En la Alcaldía señalaron que se comprende que la comunidad está cansada del confinamiento, pero debe pesar más la salud y el riesgo de perder la vida por estas aglomeraciones que facilitan mucho más la transmisión del letal coronavirus, del cual aún no hay una vacuna.

