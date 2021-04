No a glifosato, dice alcalde de Jamundí en ruta a Farallones

"No estoy de acuerdo con la aspersión, nunca lo he estado. El glifosato es por definición un veneno, insistir en su uso como método para atacar los cultivos de coca es irresponsable, criminal e ineficiente", dijo el gobernante de esta ciudad del sur del Valle del Cauca, límites con el norte caucano.



El gobernante sostiene que los campesinos, en medio del abandono estatal, no son criminales ni se enrriquecen con la droga. Recordó que en el 2019 se habló de erradicación forzada y se estimó que se necesitaban esparcir 5.600 litros de herbicida.



Uno de sus argumentos es que expertos y estudios como el de la universidad de Los Andes indican que por 10 matas asperjadas, solo se logra impactar una o máximo dos matas, demostrando su inefectividad. Y que para alcfanzar 10 mtas se debe proceden nueve veces más".



Para Ramírez, "la aspersión aérea es la salida fácil, sobre las montañas una lluivia tpóxica que afectará a nuestros campesinos, niños, niñas, muejres en estado de embarazo, nuestra biodiversidad y, por supuesto nuestro ríos".

1/5 🧵#NoAlGlifosato pic.twitter.com/BGceOSveZk — Andrés Felip Ramírez (@FelipRamirez_) April 14, 2021

Anotó que se trata de un atentado con los Derechps Humanos y de La Naturaleza.



"Con el Gobierno de los ciudadanos hemos llegado a las zonas rurales con placas huellas, promoción de rutas turísticas, presupuestos participativos, asistencia técnica agropecuaria y, sobre todo, presencia permanente en lugares donde nunca antes iba un alcalde", dijo Ramírez.

Pero señaló que "todo esto es insuficiente sino garantizamos seguridad territorial, sustitución de cultivos ilícitos y desarollo rural desde la comercvialización de sus propductosl. Duele mucho que la resoyesta ante los problemass estructurales no sean los de respetasr a la gente e invertir en la gente, en Jamundí tenemos pocos recursos, pero nos sobra dignidad



Su propuesta sde enfoca en transformar las más de 1.400 hectáreas de coca en proyectos productivos y legales. Nuestro municipio va desde la agricultura hasta el turismo de naturaleza.

