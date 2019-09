Niño murió en un atentado a bala en el centro del Valle

La Policía Valle confirmó la muerte de un menor de edad tras el atentado cometido por sicarios en el municipio de Buga. La víctima fue alcanzado por lo que se considera una 'bala perdida'.

Los primeros reportes del caso indican que los hechos ocurrieron en el barrio San José Obrero, en el norte de esta ciudad centrovallecaucana,.



Las autoridades informaron que en la tarde del domingo pistoleros no identificados llegaron a disparar contra dos hombres en ese sitio. Luego escaparon en motocicleta.



Uno de los impactos alcanzó a un niño,l de 7 años de edad, quien fue llevado a la sala de urgencias de un centro asistencial, donde murió en la noche.



En este ataque salieron heridos una mujer, de 59a años y un joven conocido como 'Pulpo', de quienes no se entregaron mayores datos personales.



Hasta ahora la Policía no ha determinado la procedencia ni móviles de los responsables del ataque.