Niño de 5 años recibió disparo en la cabeza dentro de una casa en Cali

El comportamiento de los caleños, en general, ha sido bueno en las primeras horas del 2021. Se han acatado las medidas de toque de queda y ley seca continuas, las cuales regirán hasta este domingo 3 de enero, a las 12 del día.

Sin embargo, un hecho empaña la llegada del nuevo año. En el barrio Manuela Beltrán, en el oriente de la ciudad, al interior de una vivienda, un niño recibió un disparo en la cabeza.



El menor fue remitido a la Clínica Valle del Lili, en el sur de la ciudad, en muy malas condiciones de salud.



Guillermo Londoño, subsecretario de la Política de Seguridad de la alcaldía de Cali, confirmó el lamentable hecho e hizo énfasis en que no se trató de una bala perdida.



"Tenemos que decir que no fue una bala perdida, que este menor no se encontraba en vía pública, que es herido al interior de su vivienda y que, hasta hora, las primeras versiones nos indican que en esa vivienda solo habían familiares", afirmó Londoño.



Al parecer, el niño es hijo de los habitantes de la vivienda.



El CTI de la Fiscalía inició la investigación de los hechos.

