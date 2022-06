Un niño de dos años de edad que vive en Cali fue diagnosticado con hepatitis aguda de origen desconocido. De esta manera lo confirmó el Instituto Nacional de Salud (INS), y a su vez agregó que es el primer caso que se presenta en el país.



El instituto detalló que el paciente presenta una hepatitis colestática que presenta una falla hepática, covid-19 e influenza.



(Le puede interesar: Covid: estos son los puntos donde seguirán aplicando vacunas en Cali)

La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, declaró a Blu Radio que el paciente se encuentra “en muy buenas condiciones”. “Su hígado respondió y se configuró en el primer caso de hepatitis sin causa aparente en Colombia”, sostuvo la funcionaria.



Además agregó que antes de la certificación del caso, el INS ya los había puesto en la tarea de hacer “una vigilancia intensificada”.



Se debe tener en cuenta que el menor presentó dicho cuadro clínico por dos semanas y evolucionó de manera satisfactoria, tanto, que no requirió un trasplante de hígado y ya fue dado de alta.



(También lea: Plantón en hospital San Juan de Dios por atrasos en salarios)



La titular de Salud departamental indicó que hay una recomendación principal para los ciudadanos: “primero de la importancia del covid-19 porque están relacionadas con ese virus, necesitamos que los niños se vacunen y también que los padres estén atentos a los cambios en la coloración de la piel y a los hábitos digestivos para poder hacer un diagnóstico temprano”.



Entre tanto, el director de Vigilancia en Salud Pública y Análisis de Riesgo del INS, Franklyn Prieto, anota que por el momento los casos que han sido identificados en el mundo no se han encontrado nexos epidemiológicos entre los niños ni con otras personas.



Por eso considera que la hepatitis aguda de origen desconocido no se trata de una enfermedad contagiosa o que se transmita de persona a persona.

Más contenido de Colombia

- Rodolfo Hernández anuncia que no asistirá a más debates presidenciales



- Ella es la alcaldesa encargada de Medellín en reemplazo de Daniel Quintero



CALI​