Un niño caleño que reside en Estados Unidos y que padece cáncer terminal podrá cumplir el sueño de ver a su padre.



Así lo confirmaron las autoridades estadounidenses al otorgarle a Andrés Fuertes la visa humanitaria para que pueda visitar a Julián Rosales, quien se encuentra en el hospital Nicklaus Children's (Miami), lugar donde atienden al pequeño.



Esta gestión contó con el respaldo del político norteamericano Marco Antonio Rubio (senador por el estado de Florida).



El caso fue dado a conocer a través de la mamá del niño de 11 años, Sindy Catalina Garzón, quien contó que el pequeño fue diagnosticado en el año 2020 y luego había recibido quimioterapias en la clínica Valle del Lili.



Aunque había recibido un trasplante de médula ósea el tratamiento no había tenido efecto, razón por la cual fue llevado a Estados Unidos.



El niño había clamado por ayuda para que las autoridades estadounidenses le concedieran el visado a su padre para pasar estos momentos complejos de la enfermedad.



“Lo extraño mucho. Él lleva como dos años y medio o tres sin venir a verme. Me siento aburrido de estar aquí sin mi papá”, había expresado Julián para el canal internacional NTN24.



En las últimas horas autorizaron la visa para el padre de Julián quien está próximo a viajar y cumplir el sueño del pequeño.

