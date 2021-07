'Le sirve para que cambie': mamá de niño que obligaron a caminar desnudo

En la mañana del jueves se conoció una noticia que indignó a miles de internautas y habitantes de Pradera, Valle del Cauca: un niño, de 9 años, fue obligado a caminar desnudo como ‘castigo’.

(Lea también: Niño que fue paseado desnudo en Pradera estará en custodia de su tía).

Todo se dio a conocer por medio de un metraje, en el cual se ve que el padrastro lleva al menor de la mano “por desobediente”. De hecho, varios de los presentes lo increpan por semejante acto de maltrato.



El trayecto inhumano del niño no fue muy largo, pues más pronto que tarde los vecinos del lugar lo rescataron y lo llevaron a una clínica.



Est caso de maltrato infantil tuvo una enorme resonancia. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar inició la investigación del caso mientras el menor, por el momento, quedó en custodia de una de sus tías.

Mariela Cerón, la madre del niño, tuvo una entrevista con el medio ‘Blu Radio’. Indicó que su hijo tiene un “temperamento difícil”, pues suele ser, desde su óptica, desobediente y agresivo. "El llega a las 11 de la noche (...) y yo estoy muy enferma".



Es más: bajo el manto de la ‘desobediencia’, el padrastro justificó el castigo al pequeño.



“Yo sé que el padrastro actuó mal, pero se castigó porque no me obedece. El padrastro quería que el entendiera los peligros de la calle”.



La mujer también afirmó que el menor “es incontrolable” y que, pese al acto repugnado por muchos, “no tengo quejas de mi esposo”.

(Le contamos: Denuncian maltrato infantil hacia niño obligado a caminar desnudo en Valle).

Dijo que su pareja no suele hacer “una locura así” y lo justificó diciendo que “nadie es perfecto en la vida”.



“Rubén (el hombre que caminó llevando al niño desnudo de la mano) ha sido un buen papá (…) (el niño) no ha sido maltratado (...) es la primera vez en siete años que pasa esto”, puntualizó.

Facebook Twitter Linkedin

El video del menor causó repudió tanto en Pradera, Valle, como en toda Colombia. Foto: Archivo Particular

Muchas ‘teorías’ de redes sociales indicaron que el niño recibió el castigo por no aprenderse una de las tablas de multiplicar, sin embargo, Cerón desmintió esto. Según indicó, todo ocurrió por escaparse de la casa.



También se refirió a la ausencia del menor, quien ahora está viviendo bajo el cuidado de una tía. “Es muy triste que mi niño no viva conmigo, pero eso le sirve para que cambie y aprenda a no escaparse”.

(Además: Capturan a veedor ciudadano samario por presunta extorsión a agentes).

Cómo denunciar el maltrato infantil

El ICBF puso a disposición la línea gratuita 141, de carácter nacional, para que adultos y niños reporten emergencias, o hagan denuncias sobre casos de maltrato infantil, violencia sexual, acoso escolar u otras conductas que amenacen o atenten contra los derechos de los niños, niñas y adolescentes.



Otra canal de atención en estos casos, es la línea nacional 018000 918080, en la cual puede solicitar información que oriente sobre los servicios del ICBF, pero que no configure una emergencia.



Así mismo, en caso de que un ciudadano sea testigo de una conducta que ponga en peligro a un menor de edad, puede informar los hechos ante las comisarías de familia, defensorías de familia, personerías municipales, policía de infancia y adolescencia, o centros zonales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Más noticias

Tendencias EL TIEMPO