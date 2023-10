La trágica historia de la niña de 9 años que ha estado hospitalizada 29 veces en Cali

El mundo que la pequeña Valeria Agudelo Grisales ha conocido desde que tenía 5 años ha sido en blanco y en gris.

La mayoría del tiempo lo ha vivido entre inyecciones, medicamentos, guantes, tapabocas y esos 100 metros de largo por 90 de ancho de una cama de hospital de la Fundación Clínica Infantil Club Noel, en Cali.

Pero el 28 de septiembre pasado, aquellas paredes blancas se llenaron de globos rosados, lilas y verdes.

La niña ha permanecido en los últimos cuatro años en la clínica, entrando y saliendo por recaídas, y aunque sus padres la habían matriculado en un colegio no pudo volver a clases FACEBOOK

Y no era para menos. Valeria celebraba 9 años de lucha por su vida y volvió a sonreír, pues ha estado triste en las últimas semanas, como lo expresó la mamá, Yéssica Grisales.

Valeria y su familia siguen en la lucha. Foto: Suministrada y autorizada por la mamá de Valeria, Yéssica Grisales

La niña ha permanecido en los últimos cuatro años en la clínica, entrando y saliendo por recaídas, y aunque sus padres la habían matriculado en un colegio no pudo volver a clases. En 2020, la mamá la matriculó en primero de primaria, pero no termina y cada año, ella la matricula con esperanza de que regrese, pero no es así debido a su enfermedad.



Es por ello que la celebración de su cumpleaños no tuvo niños ni payasos, como Valeria soñaba.



Pero sí tuvo las sonrisas y los aplausos de sus padres, hermanos y del personal médico y de enfermeras que se esmeró en poner su granito de arena para decorar el cuarto y cantarle el Happy Birthday.



Ese jueves, Valeria se mostró un poco animada, pese a sus dolencias. La niña sonreía, como también doña Yéssica, quien aseguró: “No hay derecho a rendirse” mostrando valentía y optimismo. “Todo confiando en Dios, amén”, repitió.

La señora contó que en los últimos cuatro años, la menor de sus cuatro hijos se ha convertido en toda una guerrera contra la muerte, desde que sus riñones comenzaron a fallar.



“Ella estaba bien, pero después, cuando tenía 5 años comenzó a hincharse. Esta ama de casa empezó a estudiar enfermería para cuidar a Valeria e interrumpió sus cursos por falta de dinero y además porque ella acompaña siempre a Valeria. Explicó que anticuerpos atacaron los glóbulos rojos de pequeña hija y por ello la menor ya completó 29 hospitalizaciones desde que tenía 5 años.

La pequeña Valeria muestra una sonrisa. Foto: Suministrada y autorizada por la mamá de Valeria, Yéssica Grisales

Lo grave es que en 2022 le confirmaron un diagnóstico mucho más severo. La niña padece una enfermedad huérfana o rara llamada el síndrome hemolítico urémico (SHU), una anemia hemolítica microangiopática que afecta justamente el riñón y por lo cual se hace necesario un trasplante que por desgracia se ve lejano.



Es que las cifras del Instituto Nacional de Salud reflejan un panorama crítico en trasplantes. En todo el país se realizaron 1.190 y el número fue inferior al de 2019, cuando hubo 1.303.



El más reciente diagnóstico en la clínica Club Noel que presentó la mamá de Valeria da cuenta de que su peso ha descendido alarmantemente. Además, "tiene restricción hídrica con requerimiento de suplencia nutricional para evitar desplome", como se lee en el reporte.

Valeria ha entrado al colegio, pero cada año se retira. Foto: Suministrada y autorizada por la mamá de Valeria, Yéssica Grisales

A los 5 años, Valeria, sus padres y sus hermanos vivían en una casa en zona de una familiar de la mamá en el humilde distrito de Aguablanca, pero luego se trasladaron a El Queremal, corregimiento en Dagua, en el occidente del Valle, porque allí los arriendos son baratos y están buscando economía. La familia está integrada por cuatro hijos más; la mayor tiene 20 años; luego sigue un menor, de 15, y el tercero es un niño, de 10 años.



Como lo señaló la madre, los demás hermanos no tienen problemas de salud. Solo Valeria que depende de medicamentos a tiempo, sobre todo, los de alto costo. Sin embargo, esa dependencia se ha convertido en una angustiosa plegaria que es constante desde el año pasado a la EPS, con el fin de que la entrega no se atrase, pues de lo contrario, la salud de la pequeña se deteriora mucho más.



Valeria debe seguir una estricta dieta. Foto: Suministrada y autorizada por la mamá de Valeria, Yéssica Grisales

“El medicamento no lo entregan a tiempo, se demora entre dos y tres meses. El último retraso fue lo que llevó a que tuviera una falla renal, la semana pasada, siendo internada, de nuevo, el 27 de septiembre”, dijo la mamá, quien además manifestó preocupada que estuvo con síntomas de un edema pulmonar agudo. “Ya no solo estaba afectando el riñón, también los pulmones”, comentó. Y aunque se esperaba el medicamento para suministro por vía intravenosa, justamente, en el día del cumpleaños de la niña nunca llegó. “La explicación que dieron en la EPS era que había que reprogramar por un tema de vencimiento”, expresó la señora.



“Yo no recibo ayuda del Gobierno. Nada. Cuando vivimos con la suegra de mi tía en el barrio El Poblado, en una casa de zona de invasión de Aguablanca, allá llegaron personas para el tema del Sisbén. Yo estoy en la categoría A2, pero no tengo ayuda”, dijo la mamá y agregó que la situación empeoró esta semana, pues el padre de Valeria y su esposo se quedó sin empleo. Es taxista y últimamente brindaba servicio en un vehículo de Úber.



“Pero el dueño del carro lo vendió y él se quedó en el aire. Ya no estamos en El Queremal por temas económicos. Volvimos a la casa de El Poblado. Cuando la niña estaba más pequeña vivimos con mi hermana, pero ella tenía a su familia y estábamos apretados; ella, en un cuarto y mis niños, mi esposo y yo, en otro, en un apartamento. Por eso nos fuimos a El Queremal, pero ahora tuvimos que regresar a Aguablanca”, contó la madre de Valeria, quien muestra una fortaleza de ‘hierro’ al decir que los últimos exámenes, incluido un electrocardiograma, arrojaron un agrandamiento del corazón.

La niña está tomando cuatro medicamentos para la hipertensión, además de otros para el colesterol y la falla renal. El problema es que necesita un trasplante de riñón por riesgos en su corazón FACEBOOK

TWITTER

“La niña está tomando cuatro medicamentos para la hipertensión, además de otros para el colesterol y la falla renal. El problema es que necesita un trasplante de riñón, porque con más medicamentos, su corazón se afecta y hay riesgos”, añadió. Dijo que la pequeña tiene que someterse a diálisis, tres veces por semana.



Aunque su niñez ha sido difícil y pese a su corta edad, Valeria ha mostrado la ternura y valentía para sacar sonrisas y hasta bailar. Así lo hizo en un video que le grabó la mamá.



Valeria es una de los más de 5.200 pacientes con enfermedades huérfanas en Cali.



Según la secretaría de Salud de la ciudad, este tipo de patologías se definen en el país como aquellas crónicamente debilitantes, graves, que amenazan la vida y tienen una prevalencia menor de uno por cada 5.000 personas. En Colombia se tienen identificadas alrededor de 2.190, según la actualización del ministerio de Salud.



En la secretaría, médicos genetistas, como Julián Ramírez, han venido explicando desde hace un año, en actividades con la comunidad, que estas son enfermedades infrecuentes, lo que hace que el personal de salud, por lo general, tenga bajo conocimiento de las mismas, y que haya poca investigación y poco desarrollo de terapias farmacológicas.



Lo anterior hace que los pacientes afectados tengan que vivir una situación que se repite en las enfermedades huérfanas: pasan muchos años desde que se inician los síntomas hasta que logran ser diagnosticados. “Si es así, entonces luego se encuentran con que no hay tratamiento o es muy difícil acceder a él”, argumentaron en la Secretaría.



CAROLINA BOHÓRQUEZ

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CALI