Niña de 11 años habría sido abusada por abuelastro desde tiempo atrás

Una niña de 11 años ha tenido que sufrir el presunto abuso sexual por parte de su abuelastro, al parecer, durante varios años.



Un adolescente, de menos de 14 años, fue obligado en este 2020 a presuntas prácticas sexuales, pero no solo una vez por parte de un allegado a su familia en Buenaventura, aprovechando que la madre estaba hospitalizada y que el menor estaba solo.

En un año, son más de 2.000 los niños, las niñas, los adolescentes y las adolescentes que han sido violadas o abusadas sexualmente en el Valle del Cauca.



La historia de la pequeña de 11 años, según la Fiscalía General de la Nación, se conoció en este año, pero todo apuntaría a que estos supuestos abusos por parte de un familiar, en este caso, el abuelastro que por ser padre de uno de los progenitores de la pequeña y quizás el más cercano pariente hace sospechar que esta situación se estaría presentando desde mucho antes, no solo meses atrás.



Los abusos a la menor de 11 años habrían sido en repetidas ocasiones siendo más niña por lo que el caso ha sido totalmente condenado por la Fiscalía General de la Nación. .



Esta historia ocurrió en Buga, en el centro del Valle del Cauca y allí, el abuelastro, quien tiene 42 años vive en la misma casa con la niña. Estos sucesos habrían ocurrido, sobre todo, de noche, cuando la pequeña dormía.



El aberrante caso recordó el de un abuelo que violaba a su propia nieta, también en esta ciudad, conocido hace tres años.



En ambos hechos, tanto el abuelo sigue en la cárcel y ahora este abuelastro también tiene medida de aseguramiento, mientras avanza el proceso en su contra por el cual no aceptó cargos.



Una tercera persona habría conocido la situación de la niña por lo que alertó a la Fiscalía y a las autoridades.



La semana pasada, el abuelastro fue detenido y el juez de control de garantías se pronunció sobre el temor por la seguridad de la menor e inclusive instó a que el Estado, a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar pueda intervenir para velar por sus derechos y por su protección. Los padres no aparecen citados o reseñados dentro del proceso judicial por el que hubo imputación de la Fiscalía por el presunto delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado



De acuerdo con los lineamientos trazados por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, las investigaciones por estos delitos que atentan contra la integridad de niños, niñas y adolescentes son una prioridad, por lo que es determinante garantizar la protección de sus derechos.



Ante los riesgos para la niña y la misma sociedad, según la Fiscalía, por eso solicitó al juez medida de aseguramiento en centro carcelario.

Un menor sometido a actos obscenos

Fue en Buenaventura, el pasado 26 de febrero que un adolescente de menos de 14 años y cuya madre estaba hospitalizada en ese momento. El menor se encontraba solo y había regresado del colegio.



Inclusive, el infante iba a ir a la casa de su tía, cuando un hombre a quien le dicen 'Caíto' llegó a la vivienda.



El hombre ingresó, pues es allegado de la familia y ya tenía cierto nivel de confianza para que el menor no sintiera algún temor por su integridad.



De acuerdo con la Fiscalía ante el Juzgado Sexto Penal, el hombre le habría pedido al adolescente que le prepara algo para comer ligero allí con él y fue en ese momento en que menor se dirigía a la cocina que fue acorralado por dicho visitante y lo habría obligado a realizar presuntos actos obscenos.



El hombre fue capturado por agentes de la Policía Nacional de la Sijin y de Infancia y adolescencia, por orden de un juez penal con funciones de control de garantías.



El 29 de febrero, al parecer, alias Caíto regresó a la casa de la víctima y abusó otra vez del menor hasta que fue denunciado.



"Se solicitó a las autoridades penitenciarias y a las de salud revisar el estado médico del presunto agresor para garantizar que esté en buenas condiciones para su traslado al lugar de reclusión", informó la Fiscalía.



Aunque Bogotá y Antioquia son las dos regiones con mayores casos de presuntos abusos sexuales a niños y adolescentes en el país, el Valle del Cauca ocupa el tercer lugar por encima de Atlántico y Santander, según datos del Instituto de Medicina Legal.



En el último 255 menores hombres fueron víctimas de presuntas violaciones y otros abusos sexuales y 1.649 niñas y adolescentes por el mismo tipo de agresión en el Valle del Cauca.



Cali, Buenaventura, Palmira y Buga son las ciudades del Valle con más denuncias de abusos sexuales a menores.



CALI