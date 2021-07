Ni madre ni padre podrán ser despedidos en 5 primeros meses de su bebé

Aumentar el fuero laboral de maternidad y paternidad posteriores al parto fue uno de los propósitos que se trazaron la representante a la Cámara Norma Hurtado, como coordinadora ponente de la iniciativa y las también congresistas Ángela Patricia Sánchez Leal y Jennifer Kristin Arias.



Así quedó consignado en el proyecto de ley 502 de 2020 que fue aprobado en la Cámara de Representantes y que está a la espera de la sanción o firma del presidente Iván Duque. También fue aprobada la modificación de los artículos 239 y 240 del Código Sustantivo del Trabajo (CST) de la ley 188 de 2019 del Senado.

De acuerdo con la iniciativa, para poder despedir a una trabajadora durante el período de embarazo o a las 18 semanas posteriores al parto, es decir, a los cinco meses siguientes de dar a luz, el empleador necesita la autorización del Inspector del Trabajo, o del Alcalde Municipal en los lugares en donde no existiere aquel funcionario.



La misma autorización se requerirá para despedir al hombre trabajador, cuya cónyuge, pareja o compañera permanente se encuentre en estado de embarazo y no tenga un empleo formal, adjuntando prueba que así lo acredite o que se encuentre afiliada como beneficiaria en el sistema de seguridad social en salud.



"La iniciativa propende por una completa igualdad entre hombres y mujeres en el

ámbito familiar y laboral. De tal manera que el hombre pueda disfrutar de garantías familiares autónomas y no derivadas de las que posee la mujer, con una completa armonía entre lo laboral y lo familiar. Constituyendo entonces, un paso en la búsqueda de conciliar los ámbitos laboral y familiar entre hombres y mujeres", dice el documento del proyecto de ley en la Cámara.



Por lo tanto, ninguna trabajadora ni trabajador podrán ser despedidos por motivo de embarazo o lactancia sin la autorización previa del Ministerio de Trabajo que avale una justa causa.



En el caso de la mujer trabajadora que por alguna razón excepcional no disfrute de la semana preparto obligatoria, y/o de algunas de las diecisiete (17) semanas de descanso, tendrá derecho al pago de las semanas que no gozó de licencia. En caso de parto múltiple tendrá el derecho al pago de dos semanas adicionales y, en caso de que el hijo sea prematuro, al pago de la diferencia de tiempo entre la fecha del alumbramiento y el nacimiento a término", se lee en el documento.



También recalca: "Se prohíbe el despido de todo trabajador cuya cónyuge, pareja o compañera permanente se encuentre en estado de embarazo o dentro de las dieciocho (18) semanas posteriores al parto y no tenga un empleo formal. Esta prohibición se activará con la notificación al empleador del estado de embarazo de la cónyuge, pareja o compañera permanente, y una declaración, que se entiende

presentada bajo la gravedad del juramento, de que ella carece de un empleo. La notificación podrá hacerse verbalmente o por escrito. En ambos casos el trabajador tendrá hasta un mes para adjuntar la prueba que acredite el estado de embarazo de su cónyuge o compañera permanente".



Una de las leyes de base sobre el fuero de maternidad y paternidad en el país para impulsar esta propuesta en el Congreso fue la 53 de 1938, la cual fue la primera norma en Colombia que estableció la protección laboral de la mujer en estado de embarazo, al prohibir su despido por dicho motivo.



"Se garantizará la estabilidad laboral de la mujer durante su licencia de maternidad y la del trabajador cuya cónyuge, pareja o compañera permanente se encuentre en estado de embarazo y no tenga un empleo formal", reiteró la congresista Hurtado.



La vallecaucana señaló, además que existía un vacío normativo en cuanto a la protección de la mujer embarazada o lactante que depende económicamente de su pareja.



Al respecto destacó esta condiciones de igualdad entre mujeres y hombres que son padres para proteger sus derechos laborales, minimizando la discriminación.



