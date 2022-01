La activista, influencer y defensora del Uribismo calentó temprano el ambiente político al criticar que no se habría exigido el uso del tapabocas ni el distanciamiento social en la Feria de Cali.



Eso lo relacionó con el creciente contagio por el covid-19 en Cali y Valle del Cauca. Pero le mandaron críticas por su presencia en fiestas y en el título del Deportivo Cali.



"En la Feria de Cali no se exigía el uso del tapaboca, no había distanciamiento social y hoy tenemos un sistema de salud a punto de colapsar. Ojalá los demás mandatarios donde hay festividades NO sigan el ejemplo del Alcalde de Cali, escribió Natalia Bedoya.



La publicación desató sus respuestas. El abogado Orlando Rodríguez G. apuntó que su colega cada vez le da "más sorpresas" porque el presidente Iván Duque les quitó esas funciones de salud a los Alcaldes.

Es decir que por qué a usted no se lo exigieron ¿por eso no se lo puso?

Eso se lo entiendo a un adolescente, pero ya estamos bastante adultos para ser responsables de nuestros actos. https://t.co/ifQoltSeaa — Christian Romero (@christianromeq) January 4, 2022

Leonardo Quintero, @leokintero99, escribió: "Yo no uso mucho el tapabocas, ya que trabajo en una oficina casi solo, uso la bicicleta y uso un Buff tubular; pero si voy a un evento (feria, alumbrado, centro comercial, supermercado) lo uso por autocuidado y no necesito que alguien me diga qué hacer y qué no hacer".

La economista y politóloga Liliana Del Vasto Cruz contó: "A mí sí me solicitaron el uso de máscara médica en el Salsódromo gradería 19. El equipo de @Dranguet

solicitó el uso de máscara médica. Sin embargo, creo que no debería ser necesario que te exijan el uso de un implemento que ya todos conscientemente debemos utilizar en aglomeraciones. Autocuidado le llaman".



El abogado Jhoni Ortega apuntó: "Ah pero cuando estabas en el concierto no pensabas eso. La doble moral que se acostumbra en tu partido".

Jajaja. Su amigo @jarizabaletaf fue al estadio sin tapabocas. 😆😆😆😆😆. Ustedes tampoco es que se ayuden mucho, olé. pic.twitter.com/S7x5qcVNwQ — Alejandro🇨🇴🤜🤛🇨🇱 (@alejodcolombia2) January 4, 2022

El debate rondó por el tema deportivo dado que la abogada Bedoya celebró en su cuenta el título del Deportivo Cali, su equipo de preferencia.



Pero por ese tema hubo más dardos a Jaime Arizabaleta, abogado y columnista de Irreverentes, crítico permanente del gobierno de Ospina, con una foto de su presencia sin tapabocas en el estadio de ese club.

