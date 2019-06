Nariño y Putumayo, incomunicados por derrumbe en carretera

Cerca de 12 horas completaron aislados los departamentos de Nariño y Putumayo por un deslizamiento de tierra, a la altura del kilómetro 17, en el sector conocido como El Mirador de la vía que de Pasto conduce a Mocoa.

La Policía de Tránsito y Transporte informó que la tierra se desprendió de la montaña a las 10 de la noche del sábado, aproximadamente, cuando por fortuna no había tránsito de vehículos en esa zona.



El hecho registrado en el corregimiento de El Encano, zona rural del municipio de Pasto, impide el acceso a uno de los lugares más frecuentados los fines de semana por pastusos y turistas como es la laguna de La Cocha.

Igualmente, un gran número de viajeros que pretendía viajar en las primeras horas de hoy hasta la región del Valle del Sibundoy y la capital del Putumayo, Mocoa, no han podido hacerlo y su preocupación aumenta porque la maquinaria del Instituto Nacional de Vías, responsable del mantenimiento del tramo, aún no llega.



Jorge Torres, un conductor de la empresa de transporte Cootaxlujo que presta el servicio entre la ciudad de Pasto y el Valle del Sibundoy, indicó: "Por el momento no estamos prestando el servicio, el deslizamiento no es tan grande pero la maquinaria todavía no llega al lugar".



Añadió que por lo menos unos 8 vehículos de transporte público de la empresa aún no han sido despachados a la espera de que sea despejada la vía.



La carretera que de Pasto conduce a Mocoa tiene una extensión de 148 kilómetros.



Se aspira a que la vía quede habilitada al mediodía de este domingo 23 de junio para que las cientos de personas que los fines de semana y puentes festivos acostumbran visitar una de las zonas turísticas más preferidas de Nariño, tengan la posibilidad de disfrutar de La Cocha y sus alrededores.



PASTO