Ofensiva en Valle contra millonarios predios que eran 'ollas' de droga

La Policía avanza con su 'Plan 100 contra el microtráfico' incautando, y en otros casos, desmantelando y destruyendo, en un gigantesco operativo, más de una docena de inmuebles en el Valle del Cauca que funcionaban como focos para fabricación, expendio y distribución de droga en la región y en el país con envíos, inclusive, al exterior.

De acuerdo con la Policía Valle, se trata de toda una ofensiva en el territorio nacional, bajo directrices del presidente Iván Duque y del Ministerio de Defensa.



"Sitios de miedo para la comunidad", como lo indicó el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional.



En esta ofensiva, se logró desarticular actividades en 15 predios, algunos de los cuales, están en Palmira, Buga y en otras ciudades.



"Esta estrategia, que despliega capacidades interinstitucionales para combatir el tráfico de estupefacientes en menores cantidades, efectuó hoy de manera simultánea el derribo de otros 13 expendios -para un total de 15 en el país en Cartagena, Pereira, Manizales, Pasto (Nariño), Palmira (Valle), Mosquera (Cundinamarca), Pensilvania (Caldas), Puerto Berrío, San Carlos y Carepa (Antioquia), Quibdó (Chocó) y Yopal (Casanare), informó el general Vargas.



Además, se han incautado 153 armas de fuego, 38 vehículos, 278 celulares, más de una tonelada de clorhidrato de cocaína; 13,5 toneladas de marihuana, 371 kilos de basuco, 3.529 pastillas de droga sintética y más de 107 millones de pesos. Las operaciones se han cumplido en 325 municipios de 29 departamentos.

Estamos en el barrio #Baltazar de #Ibagué con el Sr. presidente @IvanDuque en la demolición de 2 inmuebles que funcionaban como expendios de estupefacientes y focos del crimen, generando inseguridad y zozobra entre los habitantes de esta zona de la ciudad. pic.twitter.com/Gkd6GcspqT — Mayor General Jorge Luis Vargas Valencia (@DirectorPolicia) March 5, 2021

Los 15 expendios derribados se suman a 45 más en desarrollo de la estrategia durante este año. Así mismo, se han ocupado 17 bienes con fines de extinción de dominio (por valor de 4.327 millones de pesos) y se ha logrado una notificación roja de Interpol.



A su vez, uniformados la Sijín de la Policía Valle del Cauca lograron detener acciones ilícitas por fabricación, ventas y consumo de alucinógenos en otros siete predios, ubicados en Buga.



Estos siete inmuebles pasaron a disposición de la Fiscalía especializada en extinción de dominio de Cali.



Una de las viviendas está en la calle 17A con carrera 15 del barrio Divino Niño de Buga, avaluada en 224 millones de pesos.



Un segundo predio, en la calle 17A con carrera 15,. también en el barrio Divino Niño y avaluada en 216 millones de pesos.



La tercera de las siete casas está en el mismo Divino Niño, en la calle 17A con carrera 15 avaluada en 189 millones.



La cuarta está al lado de la anterior, avaluada en 229 millones de pesos. .



La quinta, en un edificio de la calle 33B con 11 de Buga, avaluada en 213 millones de pesos.



La sexta vivienda, en la carrera 14Bis con calle 20, en el barrio Divino Niño y avaluada en 200 millones de pesos.



La séptima y última más reciente en la ciudad del Milagroso, en la calle 10B con carrera 3E del barrio San Vicente, avaluada en 190 millones de pesos.



Según la Policía, se han efectuado este año, 1.101 diligencias de allanamiento y registro en todo el país. También se han desarticulado 184 estructuras delincuenciales dedicadas al microtráfico y otros delitos, gracias a 1.429 capturas: 353 por orden judicial, 1.047 en flagrancia y 29 aprehensiones.



Entre tanto, en Cali, las autoridades desplegaron un operativo para recuperar más de 80 spartamentos en el sur de la ciudad dentro de 432 apartamentos pendientes por entregar por parte de la Alcaldía. Sin embargo, en este caso particular, la ocupación era de familias que argumentaron no tener vivienda.

Rutas de la droga por el suroccidente colombiano

De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra el Delito y la Droga (Unodc), las ciudades capitales de Nariño y Valle del Cauca, son consideradas los nodos principales en esta cadena industrial ilegal por los grupos armados organizados, algunos residuales y otros de paramilitares, que trafican armas y están aliados con el narcotráfico para producir y comercializar la droga.



El puerto de Tumaco, Popayán, Jamundí y Buenaventura son nodos secundarios, pero no por eso dejan de tener igual importancia. Entre Tumaco y Buenaventura hay otra ruta, la del mar y ríos, pasando por el Litoral donde están municipios agitados en orden público, como López de Micay, en Cauca.



Tumaco, con casi 300.000 habitantes y 150 asesinatos de enero a octubre de este año, de entre 292 (51 por ciento) en todo Nariño, según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal –más de la mitad de toda la región– es estratégico para sacar la droga por mar, como lo es Buenaventura, pero también por tierra desde la nariñense vereda Puerto Rico.



En los últimos 16 años, la región Pacífico pasó de un potencial de producción de clorhidrato de cocaína pura de 66 toneladas métricas en 2005 a 432 en la actualidad, señaló la Unodc.



Uno de los enclaves en Nariño es, justamente ese, el de la frontera de Tumaco con Ecuador, además de que abarca un sector de Barbacoas. Los ríos Mira y Guiza lo dividen en dos.



En Cali y en el Valle no se identifican cultivos. De hecho, Cali es considerado enlace estratégico, centro de comercialización y punto final de corte y distribución minorista.



En esa ruta de comercialización se indicó que uno de los trayectos es entre Miranda (Cauca) y Cali, cuyo recorrido no demora más de una hora. Al llegar a Cali se arriba por la zona del suroriente, donde está la comuna 15, la más violenta y donde el 11 de agosto fueron perseguidos, cercados, torturados y asesinados cinco adolescentes. Ese caso fue la masacre de Llano Verde.

