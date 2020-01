La idea de usar narcobienes del Valle para ayudar a los necesitados

Cerca del 20 por ciento de los bienes incautados al narcotráfico en el país y que están en proceso de extinción de dominio están en el Valle del Cauca y casi la mitad de estos predios en la región se encuentran ubicados en Cali.

Muchos de estos últimos son casas y hasta mansiones en barrios exclusivos, oficinas, la réplica del club Colombia -uno de los clubes sociales más reconocidos en la ciudad-, y grandes lotes que se han enmalezado con el paso de los años. Sobre todo, estos que están siendo evaluados por la Alcaldía de Cali con Jorge Iván Ospina al frente para mirar si allí se pueden desarrollar proyectos del municipio, entre parques, plazoletas y otros proyectos.



Hay terrenos sin construcciones del tamaño de dos estadios, como el Pascual Guerrero de la capital vallecaucana para más de 80 mil espectadores, que pueden abarcar 90 mil metros cuadrados, como el área de la réplica del Club Colombia que mandó a levantar José 'Chepe' Santacruz hace más de 30 años, porque los socios del tradicional club le impidieron su entrada.



Pero hay otros lotes que están en zonas de mayor flujo vehicular y peatonal, como la tradicional calle Quinta, una de las arterias de la ciudad que la atraviesa de norte a sur. Ese es el caso del lote del antiguo Club San Fernando, otro de los recordados en Cali por su más de medio siglo de historia que terminó cuando sus más de 22 mil metros cuadrados pasaron a manos del extinto capo Juan Carlos Ramírez Abadía, alias ‘Chupeta’.



Este es el inmueble que en 2006 fue comprado por un testaferro del narcotraficante, quien acabó asesinado en España y cuya adquisición desencadenó toda una polémica que hoy sigue sobre a quién la SAE se lo debe entregar, si al municipio o que pase a manos de algún particular interesado en la venta por subasta que volverá el 29 de febrero próximo.

En la puja está el alcalde Jorge Iván Ospina que quiere construir allí lo que espera sea la Plazoleta del Pacífico con eventos culturales como el Festival de Música Petronio Álvarez y de gastronomía del Litoral, pues es una de las opciones que hasta en la Secretaría de Cultura de la misma Administración ven más viable para la iniciativa.



El anterior alcalde de la ciudad, Maurice Armitage, también había aspirado a tener el inmueble del San Fernando.



En 2018, la Alcaldía había ofrecido 8 mil millones de pesos a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) que en el país maneja los bienes incautados al narcotráfico y que reemplazó a la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), según lo que manifestó, en su momento, el entonces alcalde Armitage, la entidad había pedido unos 40 mil millones por lo que esa Administración desistió por no contar con ese dinero.

En esta puja también quieren entrar los cerca de 400 socios del antiguo Club San Fernando que llegaron a ser depositarios en el pasado, pero luego la entonces DNE les negó la posibilidad de que continuaran con esta función.

Solo en Cali hay más de 5 mil bienes incautados y más de 4 mil están bajo la administración de depositarios, mientras avanza la extinción de los mismos.

En el caso del terreno del antiguo Club Colombia, la Alcaldía no ha profundizado en su interés para que allí hayan otros proyectos, quizás porque esta área está más hacia la salida en dirección a Jamundí.

Otro de los predios que también estaría mirando la Alcaldía de Cali y que no se localiza tan alejado de la zona urbana más poblada de la ciudad, como la de la réplica del Club Colombia, sería el de 11.689 metros cuadrados, en el barrio Mayapán del sur de la capital vallecaucana y que perteneció al también extinto capo Hélmer ‘Pacho’ Herrera.



Este es el terreno que lleva más de 10 años en proceso de extinción de dominio y por el cual, la SAE tuvo que acudir a la Policía para realizar el desalojo, el año pasado, de una congregación cristiana que generó divisiones de opinión en el barrio, porque sus opositores se quejaban del ruido por los cultos de la iglesia Misión Carismática al Mundo. No obstante, el pastor Jorge Villavicencio Rosales, que la ha manejado, ha venido insistiendo en volver a ser depositario del predio y sobre el cual siempre mostró resistencia en entregar.



Así mismo, el representante a la Cámara Juan Fernando Reyes Kuri señaló que este año sigue impulsando el proyecto de Ley en el Congreso para que bienes del narcotráfico pasen a título gratuito a manos de las alcaldías.



El tema de darles otro uso a los bienes de narcos también motivó a que la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, hiciera una propuesta al ministro de Agricultura, Andrés Valencia, de entregar a los campesinos de Jamundí, zona azotada por el tráfico de armas y drogas hacia y desde el norte del Cauca los terrenos que han sido incautados en esta municipalidad para destinarlos a proyectos productivos que reemplacen los cultivos ilícitos. Es por ello, la mandataria insiste al Gobierno Nacional en que Jamundí sea incluido en el programa de sustitución para que vaya de la mano con la entrega de estos predios de darles otra utilidad y no la que tuvieron en ese pasado turbulento de las mafias.



Roldán dijo que adelantará la gestión ante la SAE para la entrega, a través de contratos de arrendamiento, “para poder cultivar mediante procesos que iniciaremos desde la Gobernación del Valle del Cauca”.



En gremios de sectores productivos de Jamundí, como el arrocero y cultivadores, consideraron pertinente la propuesta de la gobernadora Roldán, dirigida a los campesinos y jóvenes porque tendrían posibilidades de cultivar la tierra garantizando la estabilidad con la ayuda del Gobierno Nacional.



“Es lo mejor que ha podido proponer, porque la gran mayoría de jóvenes en Jamundí, no tienen en dónde sembrar y evitaría que migren a la ciudad”, afirmó el campesino José Harvy Guazá.



Según la mandataria de los vallecaucanos, es una buena manera de usar estos terrenos para un propósito más noble que es el de ayudar a familias de escasos recursos y así buscar que de esas tierras disputadas por una guerra sin cuartel broten buenos frutos.



CAROLINA BOHÓRQUEZ

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CALI