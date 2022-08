Después de estar a punto de morir, un hombre que entró a un concurso del influencer de tomar licor sin parar, para ganar cinco millones de pesos, salió a decir que tuvo una segunda oportunidad en la vida.



Kevin Esteban Rivera, creador de 'Negro está claro', presentó disculpas y dijo que cometió un error como humano, pero pidió tener en cuenta todos sus actos en favor de la gente.



El pasado sábado 6 de agosto circuló un video en el que un hombre aparece tomando una copa tras otra, llenas de licor. Debajo de cada una de ellas se apreciaban billetes de distintas denominaciones.



Era un desafío por cinco millones de pesos. El concursante, identificado como Diego Trujillo, avanzó hasta tomar los contenidos de las copas, mientras que se escuchaban voces de 'Dale' y 'Sí se puede'.



A su lado, entre los brindis, aparecían varias personas entre ellas el influencer 'Negro está claro'. La situación cambió de tono cuando, fuera de cámara, Trujillo tambalea y pierde el sentido.



Allí fue llevado de urgencias hasta una clínica, donde debieron instalarle aparatos para equilibrar su ritmo cardíaco y respiración. El paciente estuvo tres días en coma hasta cuando apareció en fotografías tomando un alimento en una taza.



En un video divulgado este jueves 11 de agosto, Trujillo dijo que el influencer no lo obligó a enfrentar ese reto.



"Cometí un error también yo, él no me obligo a que me tomara esas 30 copas, yo quise participar. Estuve en coma tres días y aquí estoy otra vez, esta es otra oportunidad que me da la vida”, dijo el concursante.



También Kevin Esteban Rivera reconoció que se equivocó al organizar este concurso. Los dos agradecieron la atención en la clínica Imbanaco.



“Soy culpable de hacer el reto de licor… Soy un ser humano, me equivoqué, pero aquí estoy dando la cara y limpiándome porque soy más grande que todos los insultos que me han dicho y como han ensuciado mi nombre”, dijo.



Admitió que el reto era un riesgo. “En medio de mi ignorancia no caí en cuenta que si una persona se tomaba 30 tragos se podía afectar su salud”.



Dijo que no se ha dicho nada cuando realiza tareas por la comunidad. "Soy un creador de contenido digital que he salido de abajo. Nunca en mi mente está hacerle daño a una persona. Más que de las cosas malas, hablen de las buenas. Uno pude hacer mil cosas buenas y le clavan el puñal. Voy a seguir ayudando a la gente".

