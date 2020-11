El músico colombiano Willie Salcedo lucha contra el covid-19

El músico Willie Salcedo Benavides está internado en la clínica Cafam de la calle 93, en Bogotá. En las últimas horas, pasó de cuidados intermedios a una Unidad de Cuidados Intensivos, donde fue intubado debido a que presenta complicaciones pulmonares.



Hernando Salcedo Benavides, como es su verdadero nombre, nació en Corozal, Sucre. En el transcurso de su adolescencia alguien lo llamó Willie y así se quedó.



Salcedo es hijo del famoso Pedro Salcedo, creador de la música de La Pollera Colorá, a la que años más tarde Wilson Choperena le puso la letra. Además compuso Corozal y Sincelejo y La estereofónica, entre muchos otros éxitos grabados por orquestas nacionales e internacionales, como la Billos Caracas Boys..



Willie Salcedo heredó todo el talento musical de su padre y se convirtió en exponente del folclor de su tierra natal, en uno de los mejores percusionistas del país y cultor de la salsa, unos de sus géneros preferidos. La Feria de Cali es una de sus citas preferidas.



Además es compositor y productor de varias compañías disqueras. Hizo la banda sonora de la popular novela Las Juanas, en 1997, con la que ganó varios reconocimientos.



También ha sido director artístico de muchos cantantes, conjuntos y orquestas colombianas. En su haber registra más de 450 obras grabadas por su propia orquesta y por diferentes artistas y agrupaciones.



Salcedo ha integrando grupos vallenatos, orquestas de renombre como la de Ramón Ropain, la Orquesta Candilejas, La Tropibomba, La Onda Tres en sus inicios, Los 8 de Colombia, Joe Madrid, Alfredito Linares, La Colombia All Star y también como músico ha acompañado a artistas internacionales como Tom Jomes, Julio Iglesias, Nelson Ned, Sabu, Paloma San Basilio, Leo Dan, Ello Roca, Angeles Negros, Pasteles Verdes e Iracundos; y recientemente ha grabado con Fonseca, Sin Ánimo de Lucro, Don Tetto, The Mills, La Triada, Angelo y en un disco homenaje al Maestro Rafael Escalona.



Lucho Salcedo, hermando de Willie, reveló que este tiene una neumonía muy severa, que se la están tratando y no ha podido responder al tratamiento. "Hay que dejar todo en manos de Dios y hay que orar por la pronta recuperación de mi hermano Willie", dijo.



