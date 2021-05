Murió un policía en confuso hecho en zona rural de Candelaria, Valle

Un disparo le arrebató la vida a Alberto José Arias Jiménez, de 25 años y miembro de la Sijín de la Policía.

El caso ocurrió en la madrugada de este domingo 30 de mayo, en la vía a Buchitolo, en Candelaria. Este es un municipio en el sur del Valle del Cauca.



De acuerdo con la Policía, no se han determinado móviles o si el asesinato tiene relación con el paro.



El policía asesinado llevaba 12 años al servicio de la Institución y en su hoja de vida reposan al menos 27 reconocimientos, indicó la Policía.



Otro policía llevó herido al agente de la Sijín al hospital de Candelaria, donde falleció ante la gravedad de su estado, según información preliminar de la Policía.



Así mismo no se han especificado agresores.



"Solo se sabe que ambos policías se movilizaban en un vehículo, al parecer Institucional, de placas OCN-104, marca Renault Duster, color gris. No hay más datos", dicen los informes preliminares.



Así mismo, los policías habrían recibido orden de finalizar sus actividades a las 11 de la noche del sábado y de pernoctar en las instalaciones de la estación de Policía de Candelaria, teniendo en cuenta la difícil situación del país.



Sin embargo, la Policía recibió llamada en la madrugada del domingo, informando que el agente estaba herido.



Se investiga la versión de que se dirigían hacia el corregimiento Villagorgona a hacer una diligencia.



Según esta versión inicial, cuando transitaban por la vía principal de Buchitolo fueron interceptados por dos hombres.



En el carro iban el agente y dos patrulleros más.



La víctima se bajó del carro y se dirigió hacia los dos desconocidos.



Luego habría habido una riña y después hubo disparos.



Los desconocidos huyeron sin saber hacia dónde, mientras el policía era llevado mal herido al centro asistencial.



En la Policía Metropolitana lamentan el hecho y expresaron sus condolencias a su familia.



Entre tanto, en la zona de Compartir, en la comuna 21, del oriente de Cali, la Policía atertó sobre un hombre que habría amenazado a cuatro uniformados de la Fuerza Pública, presuntamente por quitarles sus armas de dotación.



El hombre, según la Policía, fue detenido, presuntamente con un revólver en su poder.



CALI