En un video se aprecia lo que sería una discusión entre el conductor de un automóvil y otras personas en medio de una vía en el sur de la capital del Valle del Cauca.



El hombre arrollado murió en una clínica. Autoridades no confirman que haya muerto un joven más, pese a versiones en redes sociales.



Durante la madrugada del jueves 23 de diciembre se presentó un altercado en plena calzada de una calle del barrio Junín.

Incidente en el barrio Junín de Cali Foto: Toma de video

En un video se aprecia un automóvil rodeado por varias personas, algunas de las cuales parecen discutir con el conductor.



Al lado permanece estacionada una ambulancia y deambulan varias personas uniformadas como paramédicos.

Pasan unos 30 segundos cuando alguien intercede para que el conductor del carro particular se vaya y ese vehículo empieza su marcha.



Pero, en forma simultánea, en la calzada aparecen tres hombres, dos de los cuales persiguen al tercero que avanza de espaldas y se va al asfalto.



No se ha determinado si esta pelea tendría relación con el incidente del conductor del carro particular.



En medio del desconcierto y gritería, el automóvil golpea a uno de los hombres y a quien ha caído al piso le pasa por encima.



A la escena llegan al menos cinco personas, algunas con camisetas de un equipo de fútbol, que persiguen unos metros el carro particular.

Entonces, empieza un ataque a piedra, golpes y puntapiés.



La puerta del conductor es desprendida. El parabrisas queda roto.



En el audio se dice que alguien habría usado un arma y agredido al conductor, cuya identidad no se ha determinado, pero eso no se aprecia en el video.



El hombre arrollado, que fue identificado como Javier Romero, empleado de una empresa de servicios públicos, murió en un centro asistencial debido a lesiones en distintas partes del cuerpo.



En redes se dice que era amigo del conductor, lo que no está confirmado.



La Secretaría de Movilidad reportó que es un caso de intolerancia en una vía. En ese informe solo se menciona a un lesionado.

