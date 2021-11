Luto en el Valle del Cauca por muerte de periodista

En el Valle del Cauca hay luto por la muerte del periodista Carlos Alberto Gómez.

El comunicador se había destacado en Palmira, donde residió y donde informó los principales acontecimientos de esta ciudad, en el sur del departamento.



Quienes lo conocieron exaltan su sentido de responsabilidad en su trabajo.



"Conocí a Carlos por allá en los años 80, en una actividad cívica de la ciudad, en la que demostró respeto, solvencia y coherencia", se lee en uno de los mensajes Teresa Consuelo Cardona, entre amigos y allegados en redes sociales.



"Poco después, en los avatares de la práctica mientras cursaba mi carrera de comunicadora social periodista, nos cruzamos nuevamente. Yo hacía un programa noticioso con el periodista Carlos Pachón y él me observaba atentamente. 'Tiene madera de periodista pero le falta mucho, muchachita', fueron sus palabras", sigue contando.



"Yo sabía que era cierto, porque apenas me asomaba al tercer semestre, pero con arrogancia adolescente le dije: ¿Si usted me da espacio yo aprendo rápido¿. De inmediato me citó por las tardes a participar de un programa de opinión. No podía ir a diario porque las clases me lo impedían, pero siempre tuve un lugar en sus debates. Desde entonces, sin ninguna melosería, fuimos amigos y colegas respetuosos de nuestro quehacer y solidarios en las dificultades del camino", sigue la narración.



"Con el tiempo, mi ruta me llevó a otros espacios y nunca más compartimos micrófono. Nos volvimos a encontrar en ambientes académicos. Cuando se fue del país, me pedía que lo contactara con fuentes en diversos ejes temáticos y en ocasiones, yo misma fui su invitada a los reportajes que hacía para diversos medios. Fue un aliado en la idea de capacitar a los periodistas locales pretendiendo alcanzar una mejor calidad de la profesión", dice.



"Discutimos con ahínco por temas cuya perspectiva nos separaba, pero siempre pude contar con su respetuosa argumentación. Me cuesta concentrarme en la idea de que murió, y una cierta sensación de orfandad me inunda en este momento. Siempre tuvimos planes que no realizamos y que ahora sé, jamás realizaremos".



CALI