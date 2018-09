Muli, el museo cultural y artístico de cielos abiertos en Cali

Esgrafiados, pinturas, grabados, mosaicos, esculturas, performances, fotografías, arte moderno, entre otras intervenciones son algunas de las expresiones artísticas que se verán en 70 murales en la ciudad en la cuarta Bienal Internacional Muli de Muralismo y Arte Público en Cali.

Este año estará dedicado a ‘la capacidad de la incapacidad’, donde muchos jóvenes podrán mostrar su talento superando sus discapacidades y dificultades.



Carlos Valencia Carabalí, un joven que desde hace 18 años afronta una artritis degenerativa será la inspiración de este bienal. Hace cuatro años hace parte del museo como miembro del colectivo FUNDIBERARTE.



“El museo me cambio la vida, encontré oportunidades. Ahora puedo trabajar y distraerme. Me di cuenta que mi discapacidad no es algo que me detenga. Es difícil pero no imposible”, aseguro el joven Carabalí.



Muli además de ser un espacio turístico para extranjeros, busca dar sentido al turismo barrial en la ciudad, donde se pueda vivir el arte por ejemplo, en los barrios de la comuna 5, 12 , 16, 19, en Villacarmelo y Felidia.



El museo Muli en una alianza de más de 6 años con Metrocali, ha logrado crear un espacio de inclusión y arte cultural con las estaciones del MIO. Recientemente el museo logró que el MIO Cable, fuera declarado ruta turística oficial. Por ello, en este versión realizaran 57 murales en las 4 estaciones del MIO Cable.



Nicolás Orejuela Botero, presidente del Sistema Masivo manifestó el estar comprometidos con la conservación del patrimonio cultural de la ciudad.

“Queremos que los espacios de nuestro sistema, además de la función al transporte, sean lugares para la promoción del arte y la cultura”, añadió Orejuela.

Muralismo y Arte Público en Cali Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Muli, el museo más grande de cielos abiertos de Latinoamérica estrenara nueva sede en el sótano de la Antigua Estación del Tren con una área de casi 900 metros cuadrados.Allí estará ubicada el área administrativa, el taller, la tienda, una sala expositiva, entre otros espacios.



Carolina Jaramillo, directora del Muli señaló que contaran con 80 artistas nacionales y 25 artistas internacionales de Argentina, Chile, México, Ecuador, Puerto Rico, Bolivia.



“Traemos una muestra del arte contemporáneo del mundo, para el enriquecimiento de los artistas locales y de toda la comunidad”, dijo Jaramillo.



En el lanzamiento oficial en la estación de cañaveralejo, estuvo presente Maurice Armitage, alcalde de Cali, Carolina Jamillo, directora del Muli, Nicolás Orejuela, presidente del Sistema MIO y María Cristina Barón,coordinadora de agencia para la Reincorporación y Normalización(ARN).

Lanzamiento oficial de la cuarta Bienal Internacional Muli de Muralismo y Arte Público que se llevó a cabo en la estación de cañaveralejo. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO