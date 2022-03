El río Cali necesita sanación y un grupo de mujeres de diversos colectivos de defensa de la equidad de género se reunirá mañana para decir: “Las mujeres tejemos nuestro territorio. Somos ríos, somos cuenca”.

Este es el mensaje que dan Nancy Faride Arias, Virginia Casasfranco, Dora Chamorro y Liliana Pardo, así de como otras integrantes del Movimiento Social de Mujeres.



“Decimos las mujeres es preciso voltear el mapa de la ciudad y mirarlo de occidente a oriente, desde donde nacen los ríos en los Farallones hacia el río Cauca, donde desembocan”, dice Arias.



“Decimos qué nos reta y nos conmueve encontrarnos alrededor de las cuencas, porque las cuencas son abarcadoras, nutricias, incluyentes”, añade la activista.



“Las aguas contienen lo que se ve y lo que no se ve: las aguas superficiales o ríos y también las subterráneas, el suelo que genera el alimento, el agua evaporada, el agua que compone el 80 por ciento de nuestros cuerpos, los árboles que dan sombra y protegen los ríos, las piedras que hacen más lento el paso del agua y permiten que haya más vida en los ríos”.



Por eso, este domingo se llevará a cabo el primer encuentro de organizaciones de mujeres rurales y urbanas de los territorios del agua y la juntanza feminista y de diversidades sexuales para hablar de sus cotidianidades, sus adversidades, de cómo viven la pandemia y la exclusión. La citá será en el parque central Río Cali, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Allí estarán Norma Bermúdez, y Adalgiza Charria.



“La misma cuenca ha venido siendo cuidada por las mujeres de los corregimientos, que así como la mujer da vida y no debe ser víctima de muerte, comenta Liliana Pardo.



Aunque el Observatorio de Género de la Gobernación del Valle (Ogen), reportó 17 feminicidios entre el primero de enero y el 31 de diciembre del 2021 con una reducción del 45 por ciento frente al 2020, se mantiene el llamado de los colectivos frente a no más muertes ni violencias.



‘Cali violeta’ y ‘Vibra mujer’



Casa Matria, apoyada por la Alcaldía, también tiene programación para las mujeres este domingo y el lunes con ‘Cali se pinta violeta’. El domingo habrá bicicletada en la plazoleta Jairo Varela.



Hasta este domingo se hará la ‘Feria Vibra mujer’, en el centro comercial La Estación, un espacio dedicado a la visibilización y empoderamiento de la empresaria y emprendedora caleña.



