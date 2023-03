En el marco del Día Internacional de la mujer, tres mujeres se destacan en el campo del periodismo deportivo.



Las periodistas deportivas, Karina Parra, Clara Rocío Bonilla y Vivian Murcia, tuvieron un reconocimiento especial durante la ceremonia de premiación de los mejores trabajos periodísticos de la Segunda Versión del Premio Vallecaucano de Periodismo ‘Gerardo Bedoya Borrero’.



Karina Parra, apasionada por su profesión lleva más de 10 años ejerciendo como periodista deportiva.

Periodista Karina Parra disfruta de su etapa de maternidad Foto: Archivo particular

Inició en Colmundo Radio y como jefe de comunicaciones de la Liga de patinaje del Valle.



“Posteriormente llegué al ‘Corrillo de Mao, uno de los programas de radio insignias en el departamento. He hecho también, TV en el Canal regional Telepacifico y ejercido como coordinadora de comunicaciones en Indervalle”.



Desde hace dos años hace parte del canal Win Sports como reportera y planta baja para los partidos del Fútbol Profesional Colombiano en Cali.



Señala que, al principio no fue fácil entrar al mundo del deporte, dominado normalmente por hombres, pero gracias al trabajo de mujeres como ella, Clara y Vivian, apasionadas, disciplinadas y entregadas en lo que hacen, demostraron su gran capacidad en esos temas.



“No me imagino haciendo otra cosa, el periodismo deportivo es mi pasión más grande”.



“Que hermoso que la gobernadora Clara Luz Roldán, siga abriendo caminos para el empoderamiento femenino en todas las áreas, es una forma muy bonita para seguir motivándonos en nuestro ejercicio de informar día a día”, agrega.

Clara Rocío, sinónimo de mujer integral

Clara Rocío, quien llegó hace 21 años al periodismo deportivo como practicante en el noticiero 90 Minutos, dice que siempre sintió afinidad por el fútbol.



“Acompañaba a un primo que alcanzó a llegar al profesionalismo al América de Cali, Héctor Fabio Luna, y descubrí que me encantaba todo ese ambiente. Luego cuando entré a la universidad, hice que abrieran de nuevo la electiva de periodismo deportivo y cuando empecé mi práctica, le dije al director que me dejara estar en la sección de deportes”.



Cuando llegó ahí, coincidió en que aproximadamente al mes, la periodista que estaba encargada de los deportes se fue. Ahí empezó sus primeros pinitos.



“Pasé de hacer una nota en el semestre, a hacer en un día, cuatro notas para una sección”.



Entrar en este mundo, aunque señala que nunca se sintió discriminada, pues contó con gente muy valiosa en su camino que siempre la apoyó, también fue muy difícil en un inicio.



“Más que periodista, a una la veían como una mujer, eso era incómodo porque yo quería ser vista como la profesional que era. Fue un trabajo difícil, pero gracias a Dios, me he podido ganar un espacio y hoy en día estoy rodeada de muchos hombres, incluyendo a mi esposo que es periodista deportivo, y de jefes como Ricardo Orrego y Rafael Hernández que valoran muchísimo mi trabajo, el trabajo de la mujer en el deporte. Todo eso ha sido satisfactorio e importante”.



Clara ha pasado por medios como Telepacífico y Caracol Televisión. En este último medio, ya lleva 15 años.



“Este reconocimiento que me hace la Gobernación del Valle a mis 21 años de trayectoria es muy satisfactorio, ya que siento que es una respuesta a que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien, de ver que he podido llegar a muchísima gente, visibilizando a ser humano que hay detrás del deportista”.



Ambas mujeres, reciben este premio en familia, con sus esposos, ambos periodistas deportivos también, y sus hijas.



Karina recibió el premio ´Gerardo Bedoya’ a la vez que traía al mundo a su pequeña, su hija Letty.



“Este año que mejor regalo que poder disfrutar de este pequeño ser tan especial, que ha llegado a iluminar aún más nuestras vidas”, dice Karina.

Vivian Murcia, la soñadora

Vivían, nacida en el barrio 7 de agosto en Cali, desde pequeña e influenciada por la pasión que tenía su papá por el América, empezó a sentir el fútbol como una gran pasión.

Vivian Murcia, reconocida periodista de la región. Foto: Archivo particular

Se sentaba junto a su padre a escuchar esos programas radiales y escuchar partidos. Se dio cuenta que quería hacer parte de ese mundo, pero no como jugadora.



“Ya conocedora del tema, había una limitante de cómo pagar las boletas para poder ver fútbol, entonces el periodismo fue ese canal para entrar a un estadio sin pagar. Los recursos eran pocos, había que ahorrar algunas semanas para poder comprar la boleta y yo veía a esos periodistas que podían ingresar por un listado o mostrando un carnet y yo decía que maravilla poder entrar así”.



Afortunadamente, luego de estudiar tecnología en comunicación y capacitarse, alguien le dio la oportunidad. Empezó contestando el teléfono en un programa que se llamaba ‘Línea Roja, línea verde’. Eso ya hace más de 30 años.



Al igual que sus dos colegas, entrar al periodismo deportivo, manifiesta, fue muy difícil. La mujer, asegura, no tenía credibilidad, entonces entendió que “había que trabajar el doble para que le reconocieran la mitad”.



Buscó a personas como Reinaldo Rueda, técnico en ese entonces de la Selección Valle, y le pidió que le explicara todo lo que debía saber del fútbol. Fue su gran maestro.



“Incluso iba a escuchar sus clases en La Universidad del Valle, aún sin pertenecer ahí, pero quería aprender”.



Logra entrar a La Escuela Nacional del Deporte, donde hace una especialización en fútbol.

El comentarista deportivo de radio y televisión, Willy Medina le dio una oportunidad de cubrir un equipo profesional. Lo hizo con América.



Ha hecho parte de Colmundo Radio, RCN, Todelar, Cadena 2, Win Sports, en el Canal Universitario del Valle, directora de Comunicaciones del deportivo Cali, entre otros. Después de eso, su carrera fue imparable.



Hoy es la directora de medios de la Fundación Sarmiento Palau y de la Escuela de Futbol Carlos Sarmiento Lora.



El Día de La Mujer lo celebra recordando todas esas cosas buenas que ha hecho en el nombre de las mujeres y en el suyo propio, y que ha permitido a otras, avanzar y ser felices en este ejercicio.



“Recuerdo todos esos años sin devengar un sueldo, sin cobrar liquidación, sin cotizar para pensión. Hoy todo ese sacrifico me hace sentir más orgullosa de mi misma por todo lo que he logrado y este premio ‘Gerardo Bedoya Borrero’, lo recibe con gran alegría.



“Para mí este reconocimiento es una gran oportunidad para recordar a todas esas personas que me han permitido en llegar a este sitio, a una profesión que me permitió vivir una vida muy feliz, a esas personas que confiaron en mi capacidad como mujer, a esas personas que me respetaron como ser humano”.



Las tres celebran este día, haciendo un homenaje a la mujer deportista, a esas periodistas que venciendo los obstáculos, incursionan en un mundo que en la mayoría es de hombres.



MICHEL FRANCOIS ROMOLEROUX HALABY